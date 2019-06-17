Erdoğan:"Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir,tarih şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır"

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