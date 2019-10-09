Erdoğan'la Putin arasında operasyon öncesi kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yönelik başlatılacak operasyon öncesi Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye’nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye’deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etmiştir. Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Rusya Federasyonu’nun bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirmiştir.

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