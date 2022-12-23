Erdoğan'la ilgili o iddia gündeme bomba gibi düştü! Hiç kimsenin haberi yoktu

İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık tarihinde gece yarısı yaptığı olağanüstü toplantıyı köşesine taşıdı.

Saymaz, halktv.com.tr'deki yazısında toplantıya katılanları ve içeriğini de aktarıp şunları kaydetti:

"Tarih, 12 Aralık.

Gece.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinesiyle toplandı.

Kabine toplantısı saat 19 sularında bitti.

Erdoğan, kabinede alınan kararları açıklamak üzere kamera önüne geçerek, 45 dakika konuştu.

Açıklama bitiminde bakanlar dağılırken…

Cumhurbaşkanı ise Beştepe’de kaldı.

Bu kez partisindeki yakın çalışma ekibini topladı.

Ekip şu isimlerden oluşuyor:

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen ile seçim kampanyasından sorumlu olan Prof. Ertan Aydın.

Gizli toplantının tek gündemi vardı.

Bir gün sonra, yani 13 Aralık’ta, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan Ekrem İmamoğlu Davası.

(...) Erdoğan (...) İmamoğlu’nun yargılandığı davayı (...) Beştepe’de masaya yatırdı.

(...) Erdoğan, “Yargı bağımsızlığına güvenin” dedi ve toplantıyı bitirdi. (...)"