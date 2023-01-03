Erdoğan'la ilgili flaş "Sinan Ateş" iddiası! “İlk kez açıklıyorum” deyip duyurdu

Gazeteci Serdar Akinan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da başından vurularak öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i aradığını söyledi. Akinan, Erdoğan'ın, Ayşe Ateş'e, "Merak etme, bu cinayetin sonuna kadar gideceğim. Bunun arkasında her kim varsa hesap verecek" dediğini ifade etti.

Cadde TV isimli Youtube kanalında yayınlanan, "Haber Masası" programında Akinan, "İlk kez açıklıyorum" diyerek, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın arka planını anlattı.

"Erdoğan, bizzat Ayşe Ateş'i arıyor"

Akinan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ayşe Ateşi aradığını şu sözlerle açıkladı:

"Ankara'nın göbeğinde öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in twitter hesabından 1 Ocak günü bir yazı paylaşıldı. Ailesi adına eşi Ayşe Ateş adıyla. Ayşe Ateş, bu tweet'te, 'Lütfen sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapmayın. Sinan Ateş, hain bir suikasta kurban gitmiş ülkücü bir şehittir. Onun manevi hatırasına saygı göstermek isteyen herkesten tek beklentimiz budur'. Bu tweet'i bu kadın niye attı? İlk kez açıklıyorum Recep Tayyip Erdoğan, bizzat Ayşe Ateş'i arıyor. Diyor ki; Merak etme, bu cinayetin sonuna kadar gideceğim. Bunun arkasında her kim varsa hesap verecek' diyor. Bu, bence günün bombası."