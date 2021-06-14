  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ankara'da birçok iş yerini su bastı
Cengiz hastanede tedavi altına alındı
"NATO ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var"
İstanbul'da korkutan yangın
Gündem Erdoğan'la ilgili algı operasyonları ellerinde patladı! #NATO
Gündem

Erdoğan'la ilgili algı operasyonları ellerinde patladı! #NATO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO toplantısı öncesinde Biden ile samimi bir şekilde yaptığı ayak üstü görüşme, uluslararası medyada ve solak medyada kirli bir algı operasyonunun parçası olarak kullanılmaya çalışıldı. Ancak AA'dan servis edilen fotoğraflar algı operasyonunu çürüttü.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 19:46:00 - 2021-06-14 20:09:49

ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan'ın bu anları, kirli bir propagandanın parçası olarak kullanılmaya çalışıldı. Uluslararası medyanın algı operasyonuna Türkiye'den de bazı medya organları, çanak tuttu.

Biden, Erdoğan'ın ayağına geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki yanında oturan Joe Biden, yerine geçtiği sırada, Erdoğan'ın sandalyesinden geçerken selam verdi. Tam o sırada kendisi gören Erdoğan ayağa kalkarak selamına karşılık verdi. Karşılıklı tokalaşma ve samimi bir sohbet gerçekleştiren iki liderin bu anları, kirli bir algı operasyonunun parçası haline getirildi.

Erdoğan'ın ayağa kalkışı sırasında Biden'ın elini tutması anı, Reuters tarafından amacından çarptırılmış bir şekilde servis edildi.

Görüntüleri haberlerinin en başında veren AFP, Guardian, Rudaw gibi uluslararası medya kuruluşları sosyal medyada bu fotoğraf ile algı çalışması yaparken, Oda TV de aynı yöntemle haberi paylaşarak görenleri şaşırtmadı.

Cumhuriyet gazetesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda malum fotoğraf karesine yer verirken, gelen tepkiler sonrasında paylaşımını değiştirdi.

AA fotoğrafları paylaştı

Reuters'ın, uluslararası yayın kuruluşlarıyla paylaştığı fotoğraflar, kirli algı operasyonunun parçası olarak kullanılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Joe Biden'ın ilk görüşmelerine ait görüntüler, Anadolu Ajansı tarafından paylaşıldı.

Servis edilen ve medya kuruluşları ile paylaşılan görüntülerde Biden ile Erdoğan görüşmesinin anlarına ait tüm fotoğraflar açıkça görülebiliyor.

NATO'da liderlerden aile fotoğrafı
NATO'da liderlerden aile fotoğrafı

Gündem

NATO'da liderlerden aile fotoğrafı

NATO Zirvesi öncesi Erdoğan ve Biden arasında ilk temas
NATO Zirvesi öncesi Erdoğan ve Biden arasında ilk temas

Gündem

NATO Zirvesi öncesi Erdoğan ve Biden arasında ilk temas

Erdoğan-Biden baş başa görüşmesi sona erdi!
Erdoğan-Biden baş başa görüşmesi sona erdi!

Gündem

Erdoğan-Biden baş başa görüşmesi sona erdi!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay