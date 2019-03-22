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Erdoğan'la baş başa görüşmüştü! Detayları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters,görüşmenin detaylarını açıkladı.

22 Mart 2019 Cuma 13:56
Erdoğan'la baş başa görüşmüştü! Detayları açıkladı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'na katılan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin detayları hakkında konuştu.,

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Erdoğan'ın Türkiye'ye gelecek Yeni Zelanda vatandaşlarının hoşgörü ve sevgi ile karşılanacağı mesajını verdiğini söyledi. Bakan Peters, Yeni Zelanda'da gerçekleşen terör saldırısının ardından oluşan yanlış anlaşılmaların çözüme kavuştuğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:56
  1. Yeni Zelanda
  2. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters
  3. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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