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Dünya Erdoğan'la görüşme sonrası Macron'dan açıklama: Libya'da ile birlikte çalışacağız
Dünya

Erdoğan'la görüşme sonrası Macron'dan açıklama: Libya'da ile birlikte çalışacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada “Libya ile ilgili Erdoğan ile birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 21:12:00 -
Erdoğan'la görüşme sonrası Macron'dan açıklama: Libya'da ile birlikte çalışacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmeye değinerek, “Libya ile ilgili Erdoğan ile birlikte çalışacağız” dedi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Türkiye ve Fransa’nın Libya ve Suriye'de ortak ilerleme arzusunun olduğunu kaydeden Macron, “Libya ve Suriye'de ortak ilerleme arzusunu dile getirdik. Libya’da hedefimiz ateşkesi korumak ve seçim hedefini gerçekleştirmek. Erdoğan Libya’da paralı askerlerin çekilmesi konusundaki arzusunu bana doğruladı. Bunun ileriye dönük önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Kendisiyle önümüzdeki haftalarda bu konuda çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Macron, NATO Karargahında bir araya gelerek yaklaşık 50 dakika boyunca basına kapalı şekilde görüşmüştü.

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