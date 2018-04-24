Erdoğan'la görüşen Arınç: Abdullah Gül konusunu da ele aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Yaklaşık 1 saat süren sürpriz görüşmenin ardından açıklama yapan Arınç, aktif siyasete dönmeyi düşünmediğini ve böyle bir teklifin söz konusu olmadığını belirtti.

Arınç, "Abdullah Gül'ün adaylığı konuşuldu mu?" sorusuna "Tüm konuları konuştuk, bu konuyu da ele aldık" dedi.

Bülent Arınç,"Sayın Cumhurbaşkanımız davet etti. Güzel, olumlu bir görüşmemiz oldu. Kendisiyle güncel konular üzerinde de parti üzerinde de konuşmalarımız oldu. Bir saati aşkın zamandır birlikteyiz. Güzel olumlu bir görüşmemiz oldu. Bazı konularda fikrimi aldı. Fikirlerimi söyledim. Bazı konularda ben kendilerinin düşüncelerini rica ettim. Faydalı bir görüşme oldu. İnşallah önümüzdeki seçimler için de çok hayırlı sonuçlar olur. Kendilerine de başarılar diledim. Faydalı bir görüşme oldu bu görüşmelerimiz devam edecek" diye konuştu.

AKTİF SİYASETE DÖNMEYECEĞİM

Arınç, "Milletvekili adayı olacak mısınız?" sorusu üzerine "Ben 7 Haziran 2015 seçimlerinde aktif siyasete veda ettim. Ne 7 Haziran’da ne 1 Kasım’da aday olmadım. Bu düşüncem bugün de devam ediyor. Ben aktif siyasi hayatta Meclis Başkanlığına kadar 20 yıl süren milletvekilliğine kadar her kademesinde bulundum. Kendi irademle, isteyerek ve bilinçli bir şekilde aktif siyasete veda ettim. Bundan sonra tekrar milletvekilliğinden başlayacak durumda değilim. Bana bu konuda hiç kimse teklifte de bulunmadı. Benim kararlılığımı bilirler. Sorunuzun cevabı bunu hiç düşünmüyorum. Bu üzerinde durulacak bir konu da değil. Aktif siyasi hayatta bulunmaya niyetim yok. Ama aktif siyaset hayatın dışında da bu ülke için yapılacak çok önemli görevler olduğuna inanıyorum. " yanıtını verdi.

ABDULLAH GÜL'ÜN ADAYLIĞI

Arınç, Abdullah Gül'ün aday olacağı iddiasının konuşulup konuşulmadığına ilişkin soru üzerine de "Her konuyu görüştük ama bu konuda açıklama yapma yetkisini kendimde görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız arzu ederlerse kendileri söyleyebilir. Bize izin verirlerse biz de konuşuruz. Ama çok özel konuşmalarımızı şimdilik mahrem tutuyoruz. " dedi.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI

Arınç bir gazetecinin 'Cumhurbaşkanının adaylığını destekliyor musunuz?' sorusunu da şöyle yanıtladı: "Kendilerine başarılar diledim. Sadece bunu ifade ettim. Ben bir AK Partiliyim. Partimden de memnunum. Bazı partililerin yaptıkları bizi her ne kadar rencide etse, üzse de ben AK Parti’nin bu ülkeye çok büyük hizmet ettiğine inanıyorum. Ve bu partinin kurucularından birisiyim. Dolayısıyla AK Parti'den başka bir partiye başımı çevirmem. Başka bir partiyle ilgili olumlu kanaatimi de ortaya koymam. AK Parti'nin adayı konusunda da durum bundan ibarettir. Ben ne AK Parti ne onun genel başkanı, zarar verecek hareketin içinde olmam. Ben iyi bir AK Partiliyim.

Milli görüş çizgisinde siyaset yapmış bir insanım. Bizim edindiğimiz bütün terbiye bize davamıza sahip çıkmayı gerektirir. Daha seçimlere çok var. Bu onuda kanaatimizi inşallah açıklama fırsatı da buluruz."

Erdoğan'ın resmi programında Bülent Arınç ile görüşme bilgisi bulunmuyordu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün seçimlerde aday olacağı konuşulurken gerçekleşen görüşme Ankara kulislerini hareketlendirdi.