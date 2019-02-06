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"Erdoğan'la başlayan olumlu gelişmeler takdire şayan"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras:- "Başkan Erdoğan'la başlayan olumlu diyalog, özellikle azınlık vakıflarının mallarının iadesi konusundaki olumlu gelişmeler takdire şayan"- "Dilerim bu okula yapacağım gelecek ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte olur ve 48 yıldır kapalı olan okulun beraber kapısını açarız"

06 Şubat 2019 Çarşamba 16:19
"Erdoğan'la başlayan olumlu gelişmeler takdire şayan"

İSTANBUL (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Başkan Erdoğan'la başlayan olumlu diyalog, özellikle azınlık vakıflarının mallarının iadesi konusundaki olumlu gelişmeler takdire şayan." dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindeki heyet, Heybeliada Ruhban Okulu'nu gezdi.

Çipras, Bartholomeos ve Kalın, okulun bahçesine çınar ağacı dikti. Bartholomeos, ziyaret sırasında Çipras'a çeşitli hediyeler de takdim etti.

Yunanistan Başbakanı Çipras burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin son dönemlerde pozitif bir ivme kazandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Başkan Erdoğan'la başlayan olumlu diyalog, özellikle azınlık vakıflarının mallarının iadesi konusundaki olumlu gelişmeler takdire şayan.Tek tanrılı dinler, ayrıştırıcı değil birleştirici olmalıdır. Buradaki Rum azınlığın, Batı Trakya'daki Müslüman azınlığın din yüzünden sıkıntı yaşamış olmaları üzücü şeylerdir. Günümüzde iyileşmiş olduğunu görüyoruz.

Çağdaş demokrasilerde, insan haklarına saygı gibi kavramlar önemli. Son yıllardaki olumlu diyaloglarımızın netice vermesini bekliyoruz. Türkiye'de ve Yunanistan'da bulunan Türk ve Rum azınlıkların haklarının karşılıklı bir şekilde korunmasını temenni ediyorum. Dilerim bu okula yapacağım gelecek ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte olur ve 48 yıldır kapalı olan okulun beraber kapısını açarız."

- "Ricamızı Sayın Başkanımıza arz edecekler"

Fener Rum Patriği Bartholomeos ise "Türk ve Müslüman kardeşlerimiz" diye başladığı konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu manastırın kurucusu Aziz Fotios'un senelik bayramı. 6 Şubat'ta Ümit Tepesi'ne çıkıp manastırımızın kurucusunu anıyoruz ve bayramımızı kutluyoruz. Gençliğimizde biz ve hocalar birlikte, beraber kutluyorduk. Maalesef son 48 yıllık süre zarfında okulumuz kapalı. Profesörsüz ve talebesiz kutluyoruz bugünü. Eminim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın aklında okulumuzla ilgili şeyler vardır. Sayın İbrahim Kalın Beyefendi bizim ricamızı Sayın Başkanımıza arz edecekler. Hepimizin beklediği, ümit ettiği bu çok önemli gün uzak olmayacaktır. Çok önemli ve çok büyük bir gün olacak. Yalnız Patrikhane için değil tüm Ortodoks dünyası değil yalnız Hristiyanlık için değil medeniyet için kültür için memleketimiz için herkes için mutlu bir gün olacaktır."

Bartholomeos, okulun bir ilim ve kültür yuvası olduğunu ve yarım asırdır kapalı bulunduğunu ifade etti.

Biraz önce ziyaret ettikleri kütüphanede okuyan kimse olmadığını, çalışan da bulunmadığını dile getiren Bartholomeos, şunları kaydetti:

"Birkaç sene önce Sayın Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken Patrikhane'ye teşrif etti ve konuşurken bana dedi ki, 'Patrik Hazretleri. Duyduğuma göre Heybeliada'da çok zengin bir kütüphaneniz var.' Dedim 'hakikaten Sayın Bakanım orada kitapları okuyan yok. Profesörler yok. Tez hazırlayan talebeler yok. Arada sırada tek tük araştırmacılar geliyor. O güzel, kıymetli kitaplardan istifade ediyor ve bazen kitaplarında 'Bu kitabı Heybeliada'da bulduk diyorlar.' Osmanlı döneminde, 1844 senesinde kurulmuş olan bir okuluz. Cumhuriyet döneminde kapatılması ve yarım asırdır kapalı tutulması izah edilemez."

Ayrıca ziyarette, Yunanistan Başbakanı Çipras'a İlber Ortaylı'nın "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı" ve Enis Tulça'nın "Atatürk, Venizelos ve Bir Diplomat:Enis Bey" kitaplarının Yunancaya çevrilen baskıları hediye edildi.



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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 16:19
  1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  2. Fener Rum Patriği Bartholomeos
  3. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras:

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