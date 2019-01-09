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Erdoğan:"Kasım ayında açılan şirket sayısı 7 bin 110, kapanan şirket sayısı bin 112. Bu rakamlar daha önceki aylardan daha olumlu seyri ifade ediyor"

09 Ocak 2019 Çarşamba 20:57
Erdoğan:"Kasım ayında açılan şirket sayısı 7 bin 110, kapanan şirket sayısı bin 112. Bu rakamlar daha önceki aylardan daha olumlu seyri ifade ediyor"

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 20:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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