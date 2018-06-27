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Erdoğan'ın zaferinin ardından Pompeo'dan 'Türkiye' açıklaması: Artık zorundayız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'de seçim sona erdi. (Artık) Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz" açıklamasında bulundu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 23:33
Erdoğan'ın zaferinin ardından Pompeo'dan 'Türkiye' açıklaması: Artık zorundayız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Senato Tahsisatlar Komitesinde bakanlığın 2019 bütçesine dair senatörlerin sorularını yanıtladı. Pompeo, Senato üyelerine yaptığı konuşmada, "Türkiye'de seçim sona erdi. (Artık) Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz" ifadesini kullandı.

ABD ve Türkiye arasında Münbiç konusunda bir anlaşmaya varıldığına vurgu yapan Pompeo, ilişkilerin bu süreç üzerine kurulması konusunda 'umutlu' olduklarını söyledi. Pompeo ayrıca, "Benim görev yaptığım süre içerisinde Türkiye'yle (ilişkiler zordu), daha önce de öyleydi. Bizim DSG'yle (Demokratik Suriye Güçleri) yakın ilişki kurmamızdan memnun değillerdi. Üç hafta önce Münbiç konusunda gelişme sağladık" diye konuştu.

'ARTIK KABUL ETMEMİZ LAZIM'

Türkiye ile varılan Münbiç mutabakatına işaret eden Pompeo, "Sonuçta onlar (Türkler) siyasi çözümün önemli bir parçası olacaklar. Onlarla en iyi şekilde yan yana çalışmayı kabul etmemiz lazım" değerlendirmesini yaptı.

Pompeo ayrıca İran'a ilişkin açıklamalarda da bulundu. Pompeo, İran hükümetinin Hizbullah, Hamas ve Husiler gibi grupları destekleyerek ya da nükleer çalışmalar yaparak halkının kaynaklarını savurduğunu savundu.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, İran hükümetini hedef alarak, hükümet karşıtı gösterilerin devam etmesinin 'şaşırtıcı' olmadığını ifade etti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 23:33
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Münbiç
  3. Türkiye

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