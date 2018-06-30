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Erdoğan'ın zaferi sınırları aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'da kazandığı büyük zafer Gazze sınırında coşkuyla kutlandı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 09:03
Erdoğan'ın zaferi sınırları aştı

Gazze İsrail sınırında bir grup Filistinli, ellerinde Erdoğan'ın fotoğrafını ve Türk bayrağını taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki başarısını kutlayan Filistinliler, Erdoğan'a övgü içeren sloganlar attı.

Filistinli Emin Selim (20), Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Filistin halkına ve Gazze'ye verdiği destekten dolayı iftihar ettiklerini belirtti. 

Selim, "Filistin meselesine yönelik tutumundan dolayı Erdoğan'ı çok seviyoruz. Onu takdir ediyoruz. Biz ve Türkler, bizi öldüren ve yuvalarımızı yıkan İsrail zulmüne karşı tek yüreğiz." dedi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 09:03
  1. gazze
  2. erdoğan'ın zaferi

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  • aslanaslan6 sa önce
    erdoğaqn ümmeti muhamedin ümidi varmı başka Müslüman lider böyle suudmu sisi mi bae mi hepsi and ajanı
  • DoktorDoktor6 sa önce
    Haramzade ğissrail ve gayri meşru babası gevur alemini BOYKOT. Rahat nefes yok!
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