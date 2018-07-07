Medvedev, Erdoğan'ın yemin törenine gelecek!

Rusya Başbakanlık Basın Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre Dmitriy Medvedev, yemin törenine katılacak Rus heyetine başkanlık edecek.

Rusya Liberal Demokratik Partisi (LDPR) lideri Vladimir Jirinovski'nin, Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere 8-9 Temmuz tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceği belirtilmişti.

PUTİN GİT DEDİ

Medvedev'in yemin törenine katılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat talimat verdiği öğrenildi.