Medvedev, Erdoğan'ın yemin törenine gelecek!
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Putin'in talimatıyla Erdoğan'ın yemin töreninde mecliste yer alacak.07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:55
Rusya Başbakanlık Basın Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre Dmitriy Medvedev, yemin törenine katılacak Rus heyetine başkanlık edecek.
Rusya Liberal Demokratik Partisi (LDPR) lideri Vladimir Jirinovski'nin, Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere 8-9 Temmuz tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceği belirtilmişti.
PUTİN GİT DEDİ
Medvedev'in yemin törenine katılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat talimat verdiği öğrenildi.
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