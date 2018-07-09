Erdoğan'ın yardımcıları son dakika açıklandı! Yeni kabinede bomba isimler var!

Yeni kabine listesi son dakika gelişmesi olarak kamuoyuna duyruldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesini oluşturacak Cumhurbaşkanı yardımcıları listesi bomba isimlerden oluştu. İşte son dakika yeni Bakanlar Kurulu kabine listesi ve Cumhurbaşkanı ERdoğan'ın yardımcıları olan flaş isimler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis’teki bugün yapacağı yemin töreni sonrası saat 21:30’da yeni kabineyi oluşturacak isimleri kamuoyuna açıklayacak. Türkiye yeni kabinenin kimlerden oluşacağını merak ederken, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce davranarak yeni kabineyi oluşturan isimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcılarını tek tek açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcıları:

Ömer Çelik,

Nimet Baş

Fuat Oktay mı oldu?

Adalet Bakanı: Şeref Malkoç,

Dışişleri Bakanı İbrahim Kalın,

İçişleri Bakanı: Vasip Şahin,

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin,

Milli Savunma Bakanı: İsmail Demir,

Sağlık Bakanı: Mehmet Müezzinoğlu,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Sönmez,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: İsmail Kartal,

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Ayşenur Bahçekapılı,

Hazine ve Maliye Bakanı: Naci Ağbal,

Sanayi ve Kalkınma Bakanı Mehmet Büyükekşi,

Ticaret Bakanı: Rıfat Hisarcıklıoğlu