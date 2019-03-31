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Erdoğan’ın tespihini hediye ettiği çocuğun babası kazada öldü

Erzurum’un Pasinler ilçesi AK Parti Belediye Başkan adayı Ahmet Dölekli’nin yeğeni olan Atilla Dölekli (39), seçim çalışmaları sırasında okulları gezerken meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

31 Mart 2019 Pazar 17:41
Erdoğan’ın tespihini hediye ettiği çocuğun babası kazada öldü

Erzurum’un Pasinler ilçesi AK Parti Belediye Başkan adayı Ahmet Dölekli’nin yeğeni olan Atilla Dölekli (39), seçim çalışmaları sırasında okulları gezerken meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Dölekli’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 Şubat’ta Erzurum mitingi sonrası tespihini hediye ettiği Muhammed Atabey’in (8) babası olduğu ortaya çıktı.


Kaza, saat 12.30 sıralarında, Pasinler ilçesinde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için AK Parti’den Pasinler’de aday gösterilen Ahmet Dölekli, oy kullandıktan sonra, içinde akrabalarının da bulunduğu otomobille okulları dolaşmaya başladı. Altınbaşak Mahallesi’nden ilçe merkezine giden Atilla Dölekli yönetimindeki 06 GVN 14 plakalı otomobil, iddiaya göre, kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada AK Parti’li aday Ahmet Dölekli, yeğeni Atilla Dölekli, amcası Mennan Dölekli ile diğer akrabaları Emre Kurt ve Tahir Akçay yaralandı. Erzurum, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Dölekli doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat’ta Erzurum miting alanından ayrılırken karşısına çıkan ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi Muhammed Atabey Dölek ile bir süre sohbet etti. Dölekli, kendisine ait Oltu taşı tespihini Erdoğan’a hediye etti. Bunun üzerine Erdoğan, "Senin elin boş kalmasın. Ben de sana kendi tespihimi hediye edeyim" dedi. Erdoğan cebinden çıkardığı kuka yapımı tespihi Dölekli’ye vererek, "Ölene kadar kaybetme" dedikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:41
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