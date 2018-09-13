0553 313 94 23

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla o şirket de TL'ye dönüyor

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından TÜRKSAT TL’ye dönsün çağrısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün yapılan başkanlık divanı toplantısında verdiği talimatı sonuç verdi. TÜRKSAT, televizyon kanallarından dolar üzerinden para almasın, anlaşmaları Türk Lirası yapsın önerisi gerçekleşiyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 12:24
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla o şirket de TL'ye dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan başkanlık divanı toplantısında TÜRKSAT TL’ye dönmeli talimatını verdi. AVM’ler kiralamaları Türk Lirası üzerinden yapsın diyerek bu konuda kararname çıkartan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık divanı üyelerine TÜRKSAT da Türk Lirasına dönsün talimatı verdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan şunları söyledi. “Son dönemde doların artmasıyla birlikte ulusal ve yerel televizyon kanallarının maliyetleri arttı. Bu maliyetlerin en önemlisi uydu maliyetleridir. Doların artmasıyla birlikte uydu ücreti ödemeleri neredeyse iki katı arttı. TÜRKSAT yönetimi bizlere yardımcı olmak için doları belirli bir noktada tutuyor. Ödemeleri güncel dolar kuru üzerinden yapmıyor. Ancak her ay zam geliyor. Reklam zaten azaldı. Böyle bir ortamda yerel televizyonlar ayakta kalamaz. Anadolu medyasının ayakta kalması demek mili iradenin, demokrasinin ayakta kalması demektir. Milletin ayakta kalması demektir. Bu noktada konuya el atan, TÜRKSAT’a TL’ye dön talimatı veren Cumhurbaşkanımıza üyemiz bulunan 328 yerel medya kuruluşu adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 12:24
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. TÜRKSAT
  3. Türk Lirası
  4. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Stres kabustan bin beter
    1. Stres kabustan bin beter
    2. AKOM'dan sağanak yağmur uyarısı
    3. ‘Ah bir bahçem olsa’
    4. Soylu uyardı. Böyle düşünürsek hata..
    5. AKOM'dan İstanbul'a önemli uyarı!
    6. Fatih’te nefes kesen operasyon! 'Seni..
    7. İran'dan füze tehditi: 2 bin kilometre..
    8. Kapatılan FETÖ yurdunda büyük yangın
    9. Trabzon'da baba oğluna kızıp mahkemeye..
    10. Çin'de servis ettiği yemekte fare..
    11. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 98..
    12. Trabzonspor'da Jose Sosa ve Toure..
    13. S. Arabistan İsrail'le anlaştı!
    14. Sakarya'da sahte evrak hazırlarken..
    15. Lokomotiv'de Galatasaray korkusu!..
    16. Borsa günün ilk yarısında düştü
    17. Ardı arkası kesilmiyor! Amerika yine..
    18. "Meksika biberi", Avrupa'ya ihraç..
    19. FETÖ'den tutuklanan İYİ Partili Kerim..
    20. Dikkat çeken ayrıntı! Rus savaş gemisi..
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir