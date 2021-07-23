Erdoğan'ın sözlerinin ardından BMGK'dan Türkiye ve KKTC için küstah açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs ile ilgili açıklamaları sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Türkiye'nin pozisyona ilişkin kınama geldi.

"Artık bizim için Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır"

Kurban Bayramı nedeniyle 81 ilde gerçekleştirilen AK Parti bayramlaşma programına video konferans yöntemiyle katılan Erdoğan konuşmasında "Artık bizim için Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan şöyle konuşmuştu:

"Biliyorsunuz Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz yıllarca kendilerini sahte vaatler, yalanlarla, iki yüzlülükle aldatanlara cevaplarını bir süre önce açıkladıkları yeni bir kararla verdiler. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi, egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir. Artık bizim için Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır. Bizim için sadece Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin mevcut sıkıntıları içindeki bağımsız devletler vardır."

Küstah açıklama: Tek taraflı eylemlerde endişe duyuyoruz

AFP tarafından yayınlanan BMGK pozisyonu ise diplomatların şu açıklama üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtildi:

"Güvenlik Konseyi, Türk liderlerin Kıbrıs'taki açıklamalarını kınıyor. Konsey, önceki kararlarına ve açıklamalarına aykırı olan bu tek taraflı eylemlerden derin endişe duyuyor"

Kaynak: Euronews