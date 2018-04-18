YÖK'ten erken seçim açıklaması

Erken seçim tarihinin belirlenmesinin ardından YÖK, YKS ile ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

24 Haziran 2018'de yapılacağı açıklanan seçimlerin üniversitelere giriş sınavı YKS'nin 2. oturumuna denk geliyor.

YKS NE ZAMAN

Daha önce açıklanan tarihlere göre sınavlar şu tarihlerde yapılacaktı:

TYT: 23 Haziran 2018 Cumartesi

AYT: 24 Haziran 2018 Pazar

YDT: 24 Haziran 2018 Pazar

YÖK AÇIKLAMA YAPACAK

24 Haziran'da yapılacak iki sınavın seçime denk gelmesi üzerine YÖK açıklama yapacak.