YÖK'ten erken seçim açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısının ardından YÖK, YKS ile ilgili açıklama yapacağını duyurdu.18 Nisan 2018 Çarşamba 16:10
Erken seçim tarihinin belirlenmesinin ardından YÖK, YKS ile ilgili açıklama yapacağını duyurdu.
24 Haziran 2018'de yapılacağı açıklanan seçimlerin üniversitelere giriş sınavı YKS'nin 2. oturumuna denk geliyor.
YKS NE ZAMAN
Daha önce açıklanan tarihlere göre sınavlar şu tarihlerde yapılacaktı:
TYT: 23 Haziran 2018 Cumartesi
AYT: 24 Haziran 2018 Pazar
YDT: 24 Haziran 2018 Pazar
YÖK AÇIKLAMA YAPACAK
24 Haziran'da yapılacak iki sınavın seçime denk gelmesi üzerine YÖK açıklama yapacak.
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