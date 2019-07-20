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Feministler İstanbul Sözleşmesi üzerinden Erdoğan'ı tehdit etti

Ailenin parçalanması hedefine hizmet eden İstanbul Sözleşmesi’nin getirdiği uygulamalara yönelik muhafazakar kesimin tepkileri Feministleri harekete geçirdi. Cinsel sapkınlığı meşrulaştırmayı hedefleyen İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaya geçen Feminist ve LGBTİ sapkınları, sözleşmenin kaldırılmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve partisinin sonu olacağı tehdidinde bulundular.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:57
Feministler İstanbul Sözleşmesi üzerinden Erdoğan'ı tehdit etti

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

Son günlerde İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşmeyi savunan derneklere yönelik yoğun tepki, İstanbul Sözleşmesi’ni kendileri için kurtarıcı olarak gören sapkın çevreleri harekete geçirdi. İstanbul Sözleşmesi’nin AB için kırmızı çizgi olduğunu savunan eşcinsel sapkınlar ve onlara destek veren çevreler, sözleşmenin kaldırılmasının Erdoğan iktidarının sonunu getireceği tehdidinde bulundular.

Erdoğan’ın kaderi İstanbul Sözleşmesi’ne bağlıymış

PKK’nın yayın organı Yeni Yaşam gazetesi bir süredir İstanbul Sözleşmesi’ni savunan haberlere imza atıyor. PKK paçavrası, Eşitlik İzleme Kadın Grubu’ndan (EŞİTİZ) feminist avukat Hülya Gülbahar’ın açıklamalarına yer verdiği haberinde, İstanbul Sözleşmesi’nin Erdoğan’ın kaderi olacağı yönündeki iddialarını şu ifadelerle aktardı:

“Yıllardır kadınların kazanılmış haklarını yok etmek için saldıran İslami kesimden bir kısım erkek, şimdi de gözünü kadınların şiddete karşı güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’ne dikti. Öyle ki, iktidara yakınlığıyla bilinen KADEM’e dahi,sırf sözleşmeyi savunuyor diye linç kampanyası başlatıldı Türkiye’nin 2012 yılında imza attığı kadınlara yönelik şiddetin önlenmesini kapsayan İstanbul Sözleşmesi, İslami kesim ile farklı çevrelerden erkeklerin saldırısı altında uzun bir süredir. Öyle ki, İstanbul Sözleşmesi’ni savunmak zorunda kalan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) bile bu saldırıların hedefinde. KADEM, iktidara yakın bir örgütlenme. Hatta KADEM’i AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın kurdurduğu şeklinde bir iddia var. Hülya Gülbahar, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasının istendiği ve KADEM’in de yuhalandığı bu toplantıyı şu şekilde yorumluyor: ‘Bence toplantının en ilginç yanı, katılımcıların Erdoğan’ın gözü önünde, kızının yöneticisi olduğu ve aslında bir Erdoğan projesi olan KADEM’i yuhalama cesareti bulabilmiş olmalarıydı. Üstelik henüz 23 Haziran İstanbul seçimindeki hezimet yaşanmamıştı. Bu örnekten de görüldüğü gibi bu kadın düşmanı güruhun sabrı iyice taşmakta.’”

Yeni Akit’i hedef gösterdi

Feminist avukat Hülya Gülbahar’ın görüşlerini aktaran PKK paçavrası, eşcinsel sapkınlığın koruyucusu olarak görülen İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına yönelik yayınları nedeniyle başta gazetemiz Yeni Akit olmak üzere ailenin korunmasına duyarlı gazeteleri şu ifadelerle hedef gösterdi:

“İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmak istendiği aşamaya elbette ki bir anda gelinmedi. Uzun bir süredir Türkiye’de kadın haklarına karşı örgütlü bir saldırı var. Kadınların yoksulluk nafakasından evlilik sırasında edinilmiş malların paylaşımına kadar uzanan bu saldırılar örgütlü bir şekilde planlanıyor. Akit’in yanı sıra birkaç medya organı da kadınların temel haklarının ellerinden alınması adına çeşitli haberler yapıyor. Örneğin, kadınların boşandıktan sonra aldığı yoksulluk nafakası için ortaya atılan ‘mağdur kocalar’ konusunda epey bir haber yapmışlardı. Kadın haklarının topyekun yok edilmesine yönelik çalışan bu İslami kesimdeki bir kısım erkek, TBMM’de kurulan Boşanma Komisyonu’nun taslak raporuna, kadınlar aleyhine olan taleplerini fiili bir hükümet programı olarak yazdırmıştı. Kadın örgütlerinin protestolarına rağmen bu talepler, 14 Mayıs 2016 tarihli raporda yer aldı. Kadın haklarına karşı açılan bu savaş nedeniyle 152 kadın örgütü, 1 Ağustos 2018’de ‘Haklarımızdan da mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz!’ başlıklı bir bildiri yayınlamış, tüm siyasetçileri ve kamuoyunu da destek olmaya çağırmıştı.”

İstanbul Sözleşmesi üzerinden Erdoğan’a tehdit

PKK paçavrasının görüşlerini aktardığı avukat Gülbahar, İstanbul Sözleşmesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik tehdit içerikli mesajlarını da şu ifadelerle veriyor:

“KADEM ve Erdoğan şu anda kritik bir karar aşamasında. Gerçek marjinaller olan bir avuç kadın düşmanı adamla birlikte mi hareket edecekler, milyonlarca kadının “haklarımıza dokunmayın” talebine mi kulak verecekler? Bu adamlarla birlikte hareket ederlerse kendi siyasal ömürlerini ve işlevlerini de tamamlamış olacaklar. Türkiye kadın hareketi başından beri boşuna söylemiyor: Bu iktidar kadınların hayatlarıyla ve haklarıyla çok fazla oynadı, siyasal sonunu getirecek en önemli faktörlerden biri de bu olacak diye… Yeni yasama yılında nafaka ve çocuk istismarcısına af tartışması ile KADEM ve Erdoğan’ın kaderini hep birlikte görüp izleyeceğiz. Kadın-erkek diğer siyasetçilerin ve tüm kamuoyunun da insan hakları, eşitlik, adalet ve demokrasi sınavı olacak bu süreç.”

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:57
  1. İstanbul Sözleşmesi
  2. KADEM
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. LGBTİ
  5. feminist

YORUM YAZ

  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 12 dk önce
    MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNE UYGUN BİR AİLE YAPISI HEM MÜSLÜMANLARI HEM İNSANIMIZI VE İNSANLIK ALEMİNİ RAHATLATIR BÖYLE UYDURUKKIYTIRIK İNSANLIĞA İNSANIMIZA ZARAR VERECEK OLUŞUMLARDAN HER ZAMAN MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNE VE İNSANIMIZA İNSANLIĞA ZARAR GELMİŞTİR.CENNET ANNELERİN AYAĞININ ALTINDADIR PEYGAMBER EFENDİMİZİN BU MÜBAREK HADİSİ BUNLARA BİR ŞEYLER ANLATMIYORSA ANLAMIYORLARSA GERİSİ BOŞ.ANNELERE HANIMLARA EŞLERE BUNDAN DAHA BÜYÜK DEĞER VEREN BİR DİN BİR PEYGAMBER VE BİR KANUN VARSA GÖSTERİN BİZDE HEP BERABER DESTEK OLALIM.
  • FilankesFilankes14 dk önce
    Asıl bu anlaşma kalkmazsa ak partinin sonu olacak
  • IsmailIsmail15 dk önce
    Ulan bilmem ne ettiğimin bilmem nesi olan sapik kafir pislikler, Erdoğan a destek olanlar bu ulkedeki muslumanlar! Anladiniz mi? Gelinde bitirin isini, bilmem nereniz yiyorsa! Ister demokratik isterse zorla!Haydi, hodri meydan. Ama Allah svt ya yeminler olsun ki, sizi bu topraklardan kazıyacağız biiznillah. Er yada gec. Hasbin Allah ve nimel vekil. La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim.
  • BarzoyuddinBarzoyuddin19 dk önce
    %36 oyu var sonunun gelmesine az kalmış gibi görünüyor.

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