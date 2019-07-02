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Başkan Erdoğan'ın Şi Cinping ile görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmesi sona erdi.

02 Temmuz 2019 Salı 15:14
Başkan Erdoğan'ın Şi Cinping ile görüşmesi sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesi sona erdi.

Büyük Halk Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmeler, 1 saat 10 dakika sürdü.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:14
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Şi Cinping

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