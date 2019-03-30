0553 313 94 23

'Erdoğan'ın selamını aldığım için mutluyum'

Romanya Başbakanı Viorica Dancila, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında konuştu. Dancila, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

30 Mart 2019 Cumartesi 08:27
'Erdoğan'ın selamını aldığım için mutluyum'

Romanya Başbakanı Viorica Dancila, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye ve Romanya'nın çok güçlü ilişkilerinin bulunduğunu ifade eden Dancila, iki ülkenin karşılıklı ticari potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.

2011'de imzalanan Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın karşılıklı avantajlar sağladığını anlatan Dancila, yapılan görüşmelerde ele alınan projelerin her iki ülkenin çıkarlarına olacak şekilde kendini gösterdiğini ifade etti.

Nisan ayında İstanbul'da gerçekleşecek Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi Toplantısı (JETKO) ve daha sonra yapılacak Karmak Ekonomik Komisyon Toplantısı'ndan dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Dancila, "İki ülkenin iş adamlarını hem Türkiye hem de Romanya piyasasında daha çok görmek istiyoruz. Bu kapsamda bir iş forumunun düzenlenecek olmasından dolayı mutluyuz. Sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliğimiz sürüyor. Sağlık alanında da önemli bir potansiyel var." diye konuştu.

Dancila, görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini de ele aldıklarını dile getirdi.

Mart ayında Brüksel'de gerçekleştirilen AB-Türkiye Müzakere Komisyonu Toplantısı'nın 4 yıl aradan sonra yeniden yapılmasından dolayı mutlu olduklarına dikkati çeken Dancila, "Avrupa Birliği'nde Romanya ve Türkiye'nin amaçları örtüşüyor. Romanya'nın AB Dönem Başkanlığı süreci çok önemli. Türkiye, AB'nin anahtar bir ortağıdır, Romanya Türkiye'nin AB'ye üyeliğini desteklemektedir. Türkiye, yasa dışı göçü kesmek için 3,5 milyondan daha fazla göçmeni ağırlayarak olağanüstü bir çaba ortaya koymaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 08:27
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  3. Romanya Başbakanı Viorica Dancila

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (ÖZEL) Bahçelievler’de okul çıkışı 2 lise öğrenci bıçaklandı
    1. (ÖZEL) Bahçelievler’de okul çıkışı 2..
    2. GÜNDEM / 30 Mart 2019
    3. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! O..
    4. Fuhuş bahanesiyle şantajdan yakalandı,..
    5. İranlı turistler bu yıl üzdü
    6. (ÖZEL) Taksinin kapısını aniden açan..
    7. Arısoy, Zeytinburnu’nda adım atılmadık..
    8. Avcılarlı gençler, "Gece Yolcuları"..
    9. 'İsrail karşıtlığı antisemitizm..
    10. Tek bacağı yoktu ve alkollüydü...
    11. Başkan adayı Uysal: “Büyükçekmece’nin..
    12. TSK'den "Pençe" harekatı
    13. Hanımların işine yarayacak 2019..
    14. PKK'ya 'Pençe' operasyonu
    15. Sinametek’te bu ay “Rus Hazine..
    16. MSB:"Pençe Operasyon Planı..
    17. Bir mahalle, 56 seçmen ve 7 muhtar..
    18. Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen..
    19. Yeşillenen fındık dallarının üzerine..
    20. 'Erdoğan'ın selamını aldığım için..
    21. Nerede oy kullanacağım?
    22. Mardin’de hekimlerin köpeğe katarkt..
    23. ADÜ’de “Büyüklere Masallar” etkinliği..
    24. Kandil’den Millet İttifakı'na son gün..
    25. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkinde..
    26. Mehmed Şevket Eygi sağlık durumu nasıl?
    27. Maduro taraftarları harekete geçiyor
    28. Şaşırtan rakam! Böyle bir şey görülmedi
    29. İstanbul’da dev terör operasyonu!
    30. Tek bacağı olmayan sürücü kaza yaptı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'