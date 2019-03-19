0553 313 94 23

Erdoğan'ın sahneye çağırdığı çocuk büyük sevinç yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kocaeli mitinginde sahneye çağırdığı Emirhan Soydan:- "Orada bayılacak gibi oldum, ellerim titredi, direkt sarıldım. Onu çok seviyorum. O an hiç onun yanından gitmemek, ondan ayrılmamak istedim"

19 Mart 2019 Salı 19:17
Erdoğan'ın sahneye çağırdığı çocuk büyük sevinç yaşadı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kocaeli mitinginde sahneye çağırdığı 14 yaşındaki Emirhan Soydan, "Orada bayılacak gibi oldum, ellerim titredi, direkt sarıldım. Onu çok seviyorum. O an hiç onun yanından gitmemek ondan ayrılmamak istedim." dedi.

Soydan, Milli İrade Meydanı'nda AK Parti tarafından düzenlenen mitingin ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, miting alanında partililerin kendisini kaldırdığını belirterek, "Tayyip Dede" diyerek bağırdığını ve bunun üzerine Erdoğan'ın kendisini görüp çağırdığını söyledi.

Korumaların kendisini sahneye götürdüğünü ifade eden Soydan, "Orada bayılacak gibi oldum, ellerim titredi, direkt sarıldım. Onu çok seviyorum. O an hiç onun yanından gitmemek ondan ayrılmamak istedim. Sahneye çıkınca bir an durdum, 'Gerçek mi, rüyada mıyım?' dedim. Sonra gittim koşa koşa sarıldım Cumhurbaşkanına. Allah bir daha görüşmek nasip etsin. İnşallah bir daha görüşürüm." diye konuştu.

Emirhan Soydan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine neden ağladığını sorduğunu dile getirerek, "Seviyorum, aşığım.' dedim. Sonra zaten oraya döndü, 'Aşıkmış bana.' dedi. Yanında tuttu beni." ifadesini kullandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 19:17
  1. Emirhan Soydan
  2. Kocaeli
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanı Akar, Şırnak'ta
    1. Milli Savunma Bakanı Akar, Şırnak'ta
    2. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    3. Bakan Albayrak açıkladı! THY'ye çamur..
    4. AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu..
    5. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev..
    6. "Birileri ittifakı açık şekilde ortaya..
    7. Bakan Kasapoğlu, Akçakoca’ya yüzme..
    8. Akşener'den taziye ziyareti
    9. Terörist Tarrant, kale manzaralı odada..
    10. NATO'dan ABD'ye kapak: Türkiye'nin..
    11. Hindistan'da inşaat halindeki bina çöktü
    12. İngiltere'de bankacılık grubu UBS'ye..
    13. Sinop’ta örtü yangını
    14. "Bu tehditinizle hukuk önünde..
    15. Başkan Saraçoğlu, şehit aileleriyle..
    16. "Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla..
    17. "Türkiye'de seri katil yoktur denir,..
    18. İstanbul merkezli yasadışı bahis..
    19. Sivas'ta 500 kişi "Çanakkale Geçilmez"..
    20. Erdoğan: "Milletimizin ve ümmetin..
    21. Esed rejimi geri dönmek isteyen..
    22. İmamoğlu’ndan Çırpıcı ve Ayvalı..
    23. Büyükşehirden gençlere çevre temizliği..
    24. AGİT Özel Gözlem Misyonu Başkanlığına..
    25. Van’da esnaf buluşması
    26. Elazığ’da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
    27. Sağlık Bakanı Yardımcısı Eldemir..
    28. KKTC’den Rum tarafının silahlanmasına..
    29. Denizli’de Yeni Zelanda vahşetini öven..
    30. 4 metre yükseklikten dereye düşen..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!