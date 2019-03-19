Erdoğan'ın sahneye çağırdığı çocuk büyük sevinç yaşadı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kocaeli mitinginde sahneye çağırdığı 14 yaşındaki Emirhan Soydan, "Orada bayılacak gibi oldum, ellerim titredi, direkt sarıldım. Onu çok seviyorum. O an hiç onun yanından gitmemek ondan ayrılmamak istedim." dedi.

Soydan, Milli İrade Meydanı'nda AK Parti tarafından düzenlenen mitingin ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, miting alanında partililerin kendisini kaldırdığını belirterek, "Tayyip Dede" diyerek bağırdığını ve bunun üzerine Erdoğan'ın kendisini görüp çağırdığını söyledi.

Korumaların kendisini sahneye götürdüğünü ifade eden Soydan, "Orada bayılacak gibi oldum, ellerim titredi, direkt sarıldım. Onu çok seviyorum. O an hiç onun yanından gitmemek ondan ayrılmamak istedim. Sahneye çıkınca bir an durdum, 'Gerçek mi, rüyada mıyım?' dedim. Sonra gittim koşa koşa sarıldım Cumhurbaşkanına. Allah bir daha görüşmek nasip etsin. İnşallah bir daha görüşürüm." diye konuştu.

Emirhan Soydan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine neden ağladığını sorduğunu dile getirerek, "Seviyorum, aşığım.' dedim. Sonra zaten oraya döndü, 'Aşıkmış bana.' dedi. Yanında tuttu beni." ifadesini kullandı.



