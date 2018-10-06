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Başkan Erdoğan'ın rest çektiği McKinsey olayı nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rest çektiği McKinsey şirketi şirketi nedir ve ne iş yapar? İşte merak edilen soruların cevapları...

06 Ekim 2018 Cumartesi 17:11
Başkan Erdoğan'ın rest çektiği McKinsey olayı nedir?

Ekonomi gündeminin tartışmalı konularından biri olan McKinsey şirketi gündemden bir türlü düşmek bilmiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı (YEP) bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışacaklarını belirtmesi üzerine son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olmuştu McKinsey olayı.

Tepki almıştı

Albayrak'ın açıklamasından sonra McKinsey ile çalışma kararı tepki almış ve ekonominin bir Amerikan şirkete emanet edildiği söylemleri yükselmişti. Bunun üzerine Albayrak "Ofisin başında biz varız. Sadece danışmanlık alacağız" açıklamasında bulunmuştu. Sadece danışmanlık hizmetinin alınacağı haberleri de eleştiri oklarının yönünü değiştirmemiş, McKinsey şirketiyle çalışma kararının iptal edilmesi istenmişti.

Erdoğan son noktayı koydu

Bugün partisinin Kızılcahamam kampında ekonomi ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, McKinsey tartışmasına son noktayı koyarak şirketten danışmanlık hizmeti de almayacağımızı açıkladı. Erdoğan, McKinsey tartışmaları ile ilgili, "Bütün Bakan arkadaşlarıma, 'Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız' dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz." dedi.

Peki gündemden düşmeyen McKinsey şirketi ne iş yapar?

16 binden fazla danışmana sahip

McKinsey & Company; önde gelen işletmelere, kamu kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara hizmet veren global bir yönetim danışmanlığı firmasıdır. Şirket, 16,000'den fazla danışman ve yaklaşık 2000 araştırma ve bilgi profesyonelinden oluşuyor. 60'tan fazla ülkede ofise, bu ofislerde 130 dilden çalışana sahip ve 100'den fazla ulusu temsil ediyor.

Misyonları

Müşterilerin yaklaşık yüzde 40'ı Avrupa'da, yüzde 35'i Amerika'da, yüzde 15'i Asya Pasifik'te ve yüzde 10'u ise Orta Doğu ve Afrika'da yer alıyor. Özel ve kamu kuruluşlarından ve sosyal kuruluşlardan oluşan geniş kapsamlı bir müşteri yelpazesine hizmet veriyor.

McKinsey misyonunu, "Müşterilerimize performanslarında belirgin fark oluşturacak kalıcı iyileştirmeler konusunda destek vermenin yanında, yetenekli kişiler için cazip, heyecan oluşturan ve bu kişileri elinde tutmayı başaran bir şirket olabilmektir" olarak açıklıyor.

İstanbul Ofisi 1995 yılında kuruldu

1995 yılında kurulan McKinsey İstanbul Ofisi, Türkiye'de faaliyet gösteren ilk, üst düzey yönetim danışmanlığı şirketidir. McKinsey İstanbul Ofisi şu sektör ve alanlara danışmanlık hizmeti vermektedir:

Finans hizmetleri

Grup Şirketler/Holdingler

Başlıca kamu sektörü girişimleri için (bankacılık sistemi reformu, enerji ve telekom sektörlerinin yeniden yapılandırılması ve genel özelleştirme gündemi gibi) resmi ve bağımsız düzenleyiciler

Türkiye'deki sektörler ile ilgilenen çok uluslu şirketler

Sivil toplum kuruluşları

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 17:11
  1. İstanbul
  2. Afrika
  3. Amerika
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Avrupa
  6. Kızılcahamam
  7. McKinsey

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