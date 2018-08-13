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Başkan Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı yaralandı

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Alperen Ayar, Ankara'da ikamet ettiği evinde yapılan bir tadilat esnasında duvar çökmesi sonucu yaralandı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:08
Başkan Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı yaralandı

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdür Yardımcısı evli ve 2 çocuk babası Yusuf Alperen Ayar, geçen Cumartesi günü Kahramankazan ilçesinin Karalar Mahallesi'nde bulunan bağ evinde tadilat çalışması yaptırdı. Fakat tadilat çalışması sırasında oluşan duvar çökmesi sonucu Yusuf Alperen Ayar, yaralandı. Yaralı Ayar, ilk olarak Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ayar, daha sonra hava ambulansı ile Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Alperen Ayar'ın omzunda ve bacağında oluşan kırıklar nedeniyle ameliyat edildiği belirtildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Ayar'ın genel durumunun iyi olduğu ve kısa süre içerisinde normal servise çıkarılacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:08
  1. Ankara
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  3. Yusuf Alperen Ayar
  4. özel kalem müdür yardımcısı
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