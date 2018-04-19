Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisine 'böcek' koyanlar hakkında karar çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde konutuna ve çalışma ofislerine 'böcek' olarak tabir edilen dinleme cihazlarının konulmasına yönelik davada karar açıklandı.19 Nisan 2018 Perşembe 17:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde konutuna ve çalışma ofislerine 'böcek' olarak tabir edilen dinleme cihazlarının konulmasına yönelik davada karar verildi.
Mahkeme, 10 sanığa 7 ay 15 gün ile 54 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi. Firari 3 sanığın dosyası ayrılırken, bir sanık beraat etti.
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