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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisine 'böcek' koyanlar hakkında karar çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde konutuna ve çalışma ofislerine 'böcek' olarak tabir edilen dinleme cihazlarının konulmasına yönelik davada karar açıklandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisine 'böcek' koyanlar hakkında karar çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde konutuna ve çalışma ofislerine 'böcek' olarak tabir edilen dinleme cihazlarının konulmasına yönelik davada karar verildi.

Mahkeme, 10 sanığa 7 ay 15 gün ile 54 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi. Firari 3 sanığın dosyası ayrılırken, bir sanık beraat etti.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 17:27
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. böcek davası

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  • Hayrullah akdoğanHayrullah akdoğan1 sa önce
    ne düşünembide bizim 40 yıldır gasbedilenböceksizparselede baksalar kenen fravunundan farkı olmalı deyilmi antalyadan yazırem arakan suriye filistin derken nerde yaşadığımı şaşırdımilla yasal bi terör örgütünemi yapışalım fetö gibi hdp gibi mendereslehakantam uyumlu dök yavrum dökyiyem
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