Erdoğan'ın, Mısıroğlu için başsağlığı mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" mesajını iletti.06 Mayıs 2019 Pazartesi 01:33
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
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