Erdoğan'ın mesajları İran heyeti ve medyasında büyük ilgi gördü

ANKARA (AA) - AHMET DURSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-İran İş Forumu'nun açılış konuşmasında, coğrafyanın ünlü şairlerinden Farsça alıntılar yapması hem İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığındaki heyette hem de İran medyasında büyük ilgi uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani başkanlığındaki iki ülke heyetleri dün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Türkiye-İran İş Forumu'na katılmıştı.



Erdoğan, burada yaptığı konuşmaya Genceli Nizami'nin Leyla ile Mecnun mesnevisinin ilk beytini Farsça okuyarak başlamıştı. Ardından Türkçe karşılığını okuyan Erdoğan, "Ey adı en güzel başlangıç olan, senin adın olmadan mektuba nasıl başlarım." beytinden sonra, "Biz de adı en güzel olanın ismiyle toplantımıza başlıyoruz." diyerek sözlerine giriş yapmıştı.

Konuşmasının bir bölümünde Türk asıllı İranlı şair Saib-i Tebrizi'nin, "İmkan pazarında anahtarsız hiçbir kilit yoktur, yeter ki bağlı olanların açılmasını gönüller kapısından dile." dizelerini okuyan Erdoğan, konuşmasının sonunda da dostluğun önemini vurgulayarak, İran'ın en ünlü şairlerinden Hafız-ı Şirazi'nin gazellerinden şu beyti okumuştu:

"Dostluk ağacını dik ki gönlünün arzusu meyve versin. Düşmanlık fidanını sök ki sayısız sıkıntıya yol açmasın."

- Erdoğan'ın mesajlarına İranlı heyet ve medyanın ilgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nizami ve Şirazi'nin dizelerini Farsça okuması İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile beraberindeki heyetin beğenisiyle karşılanırken Erdoğan'ın jesti, ülkenin önde gelen medya kuruluşlarının da dikkatinden kaçmadı.

Erdoğan'ın ünlü şairlerin şiirlerini Farsça okumasına başta devlet televizyonuna bağlı basın kuruluşları ile ISNA, Fars ve Tesnim gibi haber ajansları olmak üzere İran medyası büyük ilgi gösterdi.

Erdoğan'ın konuşmasını görüntülü olarak abonelerine sunan ISNA, haberde şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ruhani'nin hazır bulunduğu toplantıda Hafız-ı Şirazi'nin şiirlerinden bir beyti Farsça okuması muhataplarının beğenisini kazandı."

Fars Haber Ajansı ise konuyla ilgili görüntülü haberinde, "Recep Tayyip Erdoğan, Hafız-ı Şirazi'den Farsça bir beyit okuyarak kalıcı dostluğun önemini vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında Farsça şiirlere yer vermesi İranlı heyet tarafından coşku ve sevinçle karşılandı." ifadelerini kullandı.

- "Cumhurbaşkanı, bölgeye çok anlamlı bir dostluk mesajı göndermiş oldu"

AA muhabirine konuşan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alıntı yaptığı şairler ve dizeleriyle önemli mesajlar verdiği belirtti.

Erdoğan'ın konuşmasının girişinde bir beytini okuduğu Genceli Nizami'nin İslam coğrafyasını birleştirmiş bir şair olduğuna dikkati çeken Kırlangıç, şunları söyledi:

"Nizami, mutasavvıf bir şair değil ancak bazı tasavvufi şairlerden daha temiz bir hayat yaşıyor. Hakim adıyla anılıyor. Selçuklu döneminde kendisine çok hürmet ediliyor. Nizami, mesnevi ve manzum hikayecilik konusunda öncü bir şairdir. Nizami, İslam coğrafyasını birleştiren bir şair. Hindistan'dan Balkanlar'a kadar İslam coğrafyasını birleştirmiş bir şair. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok isabetli bir tercih yapmış. Konuşmasında hem İslam'a, hem kadim ortak noktalara, hem de Türk ve İran edebiyatının ortak bir kaynaktan beslendiğini söylemiş oluyor. Cumhurbaşkanı da zaten bu kültür ve birikime sahip bir insan."

İran'ın en ünlü şairlerinden Hafız-ı Şirazi hakkında da bilgi veren Kırlangıç, "Hafız, Osmanlı'da en çok sevilen Farsça yazan şairlerden biridir. Eski şiiri gazelle taçlandıran ve İran'da en çok sevilen şairlerdendir. Hafız bizde de çok önemlidir. Farsça bilmeyenler dahi Hafız denilince dururlar. O açıdan bakıldığında Cumhurbaşkanı, bölgeye çok anlamlı bir dostluk mesajı göndermiş oldu." diye konuştu.

- "Erdoğan, 'Siyasi manevralar gelip geçici, kültürümüze sahip çıkalım' mesajı verdi"



Erdoğan'ın konuşmasında adını zikrettiği diğer bir şair Saib-i Tebrizi'nin Türk asıllı olduğunu belirten Hicabi Kırlangıç, şöyle devam etti:

"Saib-i Tebrizi, Hafız ve Mevlana'dan etkilendiğini söyleyen ve Türkçeyi de çok iyi bilen bir şair. Çok büyük dört cilt halinde divanı var. Bunun yanı sıra on iki tane Türkçe gazeli tespit edilmiştir. Gerçekten, söyledikleriyle bizim kültür mirasımızı çok iyi yansıtan bir şair. Saib-i Tebrizi'nin sözleri bölge coğrafyasında atasözü haline gelmiştir. İranlı bir şair olmasına rağmen Hindistan, Afganistan ve Tacikistan'da daha çok bilinen ve sevilen bir şairdir."

Prof. Dr. Kırlangıç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültür tarihimizi özetlemiş oldu. Dostluğun kalıcılığını vurgularken, 'Siyasi manevralar gelip geçicidir, kültürümüze sahip çıkalım, biz bu coğrafyada birlikteyiz' mesajını verdi." diye konuştu.









