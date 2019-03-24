0553 313 94 23

Erdoğan'ın mesajına Altun'dan yanıt

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez oy kullanacak ve genç seçmene yönelik mesajını içeren videoya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Ben varım, şehrim, ülkem #BanaEmanet' diyen bir gençlikle omuz omuza vereceğiz" cevabını paylaştı

24 Mart 2019 Pazar 02:34
Erdoğan'ın mesajına Altun'dan yanıt

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez oy kullanacak ve genç seçmene yönelik mesajını içeren videoya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medyadan yanıt verdi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı 31 Mart yerel seçimlerinde ilk defa oy kullanacak genç seçmenlere yönelik bir proje hazırladı.

Proje kapsamında ilk defa oy kullanacak seçmenler ile 18-30 yaş aralığındaki seçmenlerin adreslerine 81 ilde bulunan teşkilat üyelerince zarf içerisinde kartpostal gönderilecek.

Kartpostaldaki QR kodunu telefon kameralarıyla okutanlar "sanaemanet.com.tr" adresinde kendilerine özel sürpriz bir video ile karşılaşacak.

Videoda kendi isimlerine özel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir mesaj olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Gençlik Kolları tarafından kendisine özel hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan vidoda, gençleri en kalbi duygularıyla selamlayarak bugün dünyada ve Türkiye'de hayatın her alanı gibi fikirleri paylaşma yöntemlerinin de hızla dijitalleştiğine dikkati çekti.

Geçmişte daha çok yazılı olarak ifade ettikleri bazı mesajları bu vesile ile gençlere dijital olarak ulaştırmak istediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, videodaki mesajında şunları kaydetti:

"Değişim, hayatın bir gerçeği olduğu gibi buna uygun adımları atmak da güçlü ve büyük Türkiye hedefimizin temel şartıdır. Ülkemizi kalkındırarak, büyüterek, istihdamı artırarak size ve milyonlarca gencimize daha güçlü eğitim alt yapısı ve girişimcilik fırsatları sunmak için çalıştık. 31 Mart seçimlerinden başarıyla çıkarak şehirlerimizi sizinle birlikte yönetmek, sizinle birlikte ileriye taşımak istiyoruz. Bunun için belediye başkanlıklarında, belediye ve il genel meclis üyeliklerinde gençlerin temsiline özel önem veriyoruz. Sizden, bu kutlu yürüyüşte bizimle birlikte olmanızı istiyorum. Gelin, Türkiye için omuz omuza mücadele edelim."

- Altun'dan cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun da Erdoğan'ın mesajına, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Kim var' diye seslenilince sağına soluna bakmadan 'Ben varım, şehrim, ülkem #BanaEmanet' diyen bir gençlikle omuz omuza vereceğiz. Şehirlerimizi, ülkemizi birlikte yöneteceğiz. İyi ki varsınız gençler." cevabını verdi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 02:34
  1. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte EURO 2020 Elemeleri'nde günün sonuçları!
    1. İşte EURO 2020 Elemeleri'nde günün..
    2. Kolombiya'da 6 büyüklüğünde deprem
    3. Alıcık ve Savaş, Aydın için birlikte..
    4. Abdurrahim Albayrak'dan açıklama..
    5. Erdoğan'ın mesajına Altun'dan yanıt
    6. ABD'de silahsız siyahi genci öldüren..
    7. Maduro kabine değişikliğini..
    8. TBMM Başkanı Şentop; “Böyle bir..
    9. Muğla’da otomobil şarampole devrildi:..
    10. Çad'da Genelkurmay Başkanı görevden..
    11. Bodrum adayı Ahmet Aras, Gümüşlük..
    12. "Belirsiz bir dönem Galatasaray..
    13. Oy ve Ötesi yine devrede!
    14. Galatasaray Kulübünün mali kongresi
    15. ultrAslan'dan sert açıklama
    16. "Bir seçim kararı alınması gerekiyor"
    17. Fatih’de trafik kazası... 5 kişi..
    18. Galatasaray seçime gidiyor
    19. Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası..
    20. "Mustafa başkanın havayı sezmesi..
    21. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    22. Türkiye'den 'yapay zeka' hamlesi
    23. Galatasaray Kulübünün mali kongresi
    24. Türk ekonomisine saldırmaya..
    25. Senegalli yolcunun şikayet ettiği..
    26. GÜNCELLEME - İsrail Gazze sınırında üç..
    27. Dedesinin tabancasıyla oynarken..
    28. Muğla'da otomobil şarampole devrildi:..
    29. Saman yüklü kamyonun dorsesi trafik..
    30. Başkan Mustafa Cengiz’den mahkeme..
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi onlarla koruyacak
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Avrupa ülkesi rest çekti: Tek başımıza kalsak da NATO'ya katılmayacağız
    Avrupa ülkesi rest çekti: Tek başımıza kalsak da NATO'ya katılmayacağız
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bakan Soylu'dan PKK'nın sözde liderlerine çağrı!
    Bakan Soylu'dan PKK'nın sözde liderlerine çağrı!
    Temeli Konya'da atıldı! ASELSAN'dan yeni fabrika
    Temeli Konya'da atıldı! ASELSAN'dan yeni fabrika