Erdoğan makam aracında Bahçeli'yi izledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makam aracında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı izlerken görüntülendi.27 Kasım 2018 Salı 13:42
Daha önce yaptıkları açıklamada yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, son yaptıkları görüşme sonrası bu kararlarından vazgeçtiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi izlerken görüntülendi
İki parti arasında 24 Haziran seçimlerindekine benzer olumlu bir hava oluşurken, sosyal medyaya düşen yeni bir görüntü büyük ilgi gördü. Makam aracında yolunu kesen vatandaşlarla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bahçeli'nin parti grubunda yaptığı konuşmayı takip etmesi dikkat çekti.
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