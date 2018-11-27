Erdoğan makam aracında Bahçeli'yi izledi

Daha önce yaptıkları açıklamada yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, son yaptıkları görüşme sonrası bu kararlarından vazgeçtiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi izlerken görüntülendi

İki parti arasında 24 Haziran seçimlerindekine benzer olumlu bir hava oluşurken, sosyal medyaya düşen yeni bir görüntü büyük ilgi gördü. Makam aracında yolunu kesen vatandaşlarla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bahçeli'nin parti grubunda yaptığı konuşmayı takip etmesi dikkat çekti.