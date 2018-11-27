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Erdoğan makam aracında Bahçeli'yi izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makam aracında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı izlerken görüntülendi.

27 Kasım 2018 Salı 13:42

Daha önce yaptıkları açıklamada yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, son yaptıkları görüşme sonrası bu kararlarından vazgeçtiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi izlerken görüntülendi

İki parti arasında 24 Haziran seçimlerindekine benzer olumlu bir hava oluşurken, sosyal medyaya düşen yeni bir görüntü büyük ilgi gördü. Makam aracında yolunu kesen vatandaşlarla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bahçeli'nin parti grubunda yaptığı konuşmayı takip etmesi dikkat çekti.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 13:42
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  3. Adalet Ve Kalkınma Partisi
  4. Milliyetçi Hareket Partisi
  5. Ak Parti Genel Merkezi
  6. genel başkanı bahçeli
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  8. Recep Tayyip Erdoğan
  9. Tayyip Erdoğan
  10. Devlet Bahçeli
  11. Recep Tayyip
  12. Ak Parti
  13. MHP

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