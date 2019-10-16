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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına damga vurmuştu! Suriye'deki o fabrika ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında teröristlere tünel yapımı için yardım ettiğini açıkladığı Fransız merkezli şirkete ait devasa çimento fabrikasının son görüntüleri ortaya çıktı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 20:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına damga vurmuştu! Suriye'deki o fabrika ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında Suriye’deki teröristlerin kullandığı tünellerin yapılmasında Fransız şirket LaFarge’ın destek sağladığını açıklamıştı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar o fabrikanın son halini paylaştı.

Suriye’de Amerika Kobani ile Ayn İsa arasındaki üssünden çekildi.

Ancak ABD bu üssün başkaları tarafından kullanılmasını engellemek için devasa üssü patlayıcı ve F- 18 savaş uçaklarıyla vurdu. Üssün hemen bitişiğindeki LaFarge’ın devasa fabrikasına ise dokunmadı. Daha sonra bu üsse Rus birlikleri konuşlandı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 20:29
  1. LaFarge
  2. Abdullah Ağar

YORUM YAZ

  • Kürşat Kürşat 13 dk önce
    Türkiye de lafarge çimento fabrikası varmı bilmiyorum.Lâkin eğer var ise,bu ....... fransızların imalatı olaçementoları kullanmayalım kardeşlerim.
  • LAMATMANELLAMATMANEL31 dk önce
    SURIYEDEKI FRANSIZ CIMENTO FABRIKASININ SAHIBI MACRON BUNUN ICIN BU KADAR HAVLIYOR ISRAILIN AJANI .

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