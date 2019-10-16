Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına damga vurmuştu! Suriye'deki o fabrika ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında teröristlere tünel yapımı için yardım ettiğini açıkladığı Fransız merkezli şirkete ait devasa çimento fabrikasının son görüntüleri ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında Suriye’deki teröristlerin kullandığı tünellerin yapılmasında Fransız şirket LaFarge’ın destek sağladığını açıklamıştı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar o fabrikanın son halini paylaştı. Suriye’de Amerika Kobani ile Ayn İsa arasındaki üssünden çekildi. Ancak ABD bu üssün başkaları tarafından kullanılmasını engellemek için devasa üssü patlayıcı ve F- 18 savaş uçaklarıyla vurdu. Üssün hemen bitişiğindeki LaFarge’ın devasa fabrikasına ise dokunmadı. Daha sonra bu üsse Rus birlikleri konuşlandı.

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