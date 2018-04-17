Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızları cuntacıların peşini bırakmıyor

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yalnızca 21’i müebbet hapis cezası alan ve toplum vicdanını yaralayacak şekilde tutuksuz yargılama kararı verilen 28 Şubat cuntacılarının peşini bırakmıyor. Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın avukatı Ahmet Özel, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na “Süre tutum istinaf dilekçesi” vererek, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Kemal Gürüz, Kemal Alemdaroğlu ve iştirak eden diğer şüpheliler hakkında, usul ve yasaya aykırı olan kararın bozularak kaldırılmasını talep etti.

KARAR USUL VE YASAYA AYKIRI, KALDIRILMASI GEREKMEKTEDİR

Dilekçede, “Sayın Mahkemenizde yukarıda yazılı dosya numarası ile ikame edilen davada karar usul ve yasaya aykırı olup bozularak kaldırılması gerekmektedir. Usul ve yasaya aykırı olarak verilen Yerel Mahkeme kararının gerekçesi tarafımıza tebliğ edildiğinde gerekçeli istinaf dilekçemizi sunmak kaydıyla söz konusu kararı süre tutum talepli olarak istinaf ediyoruz” denildi. Avukat Ahmet Özel’in sunduğu dilekçede, gerekçeli mahkeme kararının tebliğinden sonra gerekçeli istinaf dilekçesi sunma hakkı saklı kalmak kaydıyla, 2014/144 Esas sayılı dosyada, sanıklar hakkında verilen 13.04.2018 tarihli yerel mahkeme kararının bozularak kaldırılmasının talep edildiği bildirildi. Diğer yandan müdahil avukatlarından Mehmet Alagöz ve Necip Kibar da mahkemeye dilekçe vererek, mahkumiyetine karar verilen 21 sanık hakkında tutuklama kararı çıkartılmasını istediler.