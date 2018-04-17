Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızları cuntacıların peşini bırakmıyor

Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yalnızca 21’i müebbet hapis cezası alan ve toplum vicdanını yaralayacak şekilde tutuksuz yargılama kararı verilen 28 Şubat cuntacılarının peşini bırakmıyor.

17 Nisan 2018 Salı 11:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızları cuntacıların peşini bırakmıyor

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yalnızca 21’i müebbet hapis cezası alan ve toplum vicdanını yaralayacak şekilde tutuksuz yargılama kararı verilen 28 Şubat cuntacılarının peşini bırakmıyor. Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın avukatı Ahmet Özel, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na “Süre tutum istinaf dilekçesi” vererek, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Kemal Gürüz, Kemal Alemdaroğlu ve iştirak eden diğer şüpheliler hakkında, usul ve yasaya aykırı olan kararın bozularak kaldırılmasını talep etti.

KARAR USUL VE YASAYA AYKIRI, KALDIRILMASI GEREKMEKTEDİR

Dilekçede, “Sayın Mahkemenizde yukarıda yazılı dosya numarası ile ikame edilen davada karar usul ve yasaya aykırı olup bozularak kaldırılması gerekmektedir. Usul ve yasaya aykırı olarak verilen Yerel Mahkeme kararının gerekçesi tarafımıza tebliğ edildiğinde gerekçeli istinaf dilekçemizi sunmak kaydıyla söz konusu kararı süre tutum talepli olarak istinaf ediyoruz” denildi. Avukat Ahmet Özel’in sunduğu dilekçede, gerekçeli mahkeme kararının tebliğinden sonra gerekçeli istinaf dilekçesi sunma hakkı saklı kalmak kaydıyla, 2014/144 Esas sayılı dosyada, sanıklar hakkında verilen 13.04.2018 tarihli yerel mahkeme kararının bozularak kaldırılmasının talep edildiği bildirildi. Diğer yandan müdahil avukatlarından Mehmet Alagöz ve Necip Kibar da mahkemeye dilekçe vererek, mahkumiyetine karar verilen 21 sanık hakkında tutuklama kararı çıkartılmasını istediler.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 11:52
  1. Ankara
  2. sümeyye erdoğan
  3. Esra Albayrak
  4. 28 Şubat

YORUM YAZ

  • tuzcutuzcu4 sa önce
    Mor beyin den şundan bundan pek çok mağdur var....Bir vakıf kurup bunlarla uğraşsınlar....Söz veriyorum vakfa yardım edeceğim....
  • hassashassas5 sa önce
    çok dikkat edilecek dönem !
  • IbrahimIbrahim6 sa önce
    Valla helal olsun bunlara, insallah bir gün sahtekarlarin ve hirsizlarin peşlerinide birakmazlar.
  • SelamSelam6 sa önce
    Aferin
  • ihsanihsan6 sa önce
    28 şubat davası vijdanları tatmin etmemiştir çok eksiği var medya stk lar iş dünyası Alemdaroğlu ikna odacı kadın nerde bunlar
  • mehmetmehmet7 sa önce
    ALLAH sizlerden razı olsun dava adamlıgı budur ..Yoksa korkak pısırık müslümanlardan nefret ediyorum davasına sadık olmayan sadece menfat için bu partide bulunan şerefsizleride en kısa zamanda bu partiden gönderilmesini isterim...Zulüm eden zulümün cezasını bu dünyada çkmelidir bence.Aptal müslümanlara tahmülüm yok..
  • faynurfaynur7 sa önce
    helal olsun keşke diğer mağdurlarda aynı cesareti gösterseler
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda gözaltı var
  1. Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda..
  2. Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e..
  3. Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
  4. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
  5. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
  6. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
  7. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
  8. Hakkari'de park halindeki araç..
  9. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
  10. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
  11. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
  12. Borsa günü düşüşle bitirdi
  13. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
  14. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
  15. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
  16. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
  17. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
  18. Twitter'da erişim sorunu (Twitter..
  19. Kosova Meclisi'nden 'MİT' araştırması!
  20. TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale..
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...