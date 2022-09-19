Erdoğan'ın katılmadığı Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde ikiyüzlülük! Biden'a torpil geçtiler
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Westminster Kilisesi'nde düzenlenecek cenaze töreni için birçok lider İngiltere'ye geldi. Afrika ülkelerinin liderleri cenazeye otobüsle götürülürken, ABD Başkanı Joe Biden konvoyuyla gitti.
Geçtiğimiz 8 Eylül günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşındayken hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı.
4 gündür Westminster Hall'de ziyarete açılan tabut tören alayı ile Westminster Kilisi'nden Wellingon Arch'a ve oradan da Windsor'a gönderilecek.
Kraliçe eşinin yanına gömülecek
Kraliçe burada 2021 yılının nisan ayında hayatını kaybeden eşi Prens Philip'in yanına özel bir aile töreniyle defnedilecek.
Biden'a konvoy, Afrikalı liderlere otobüs
Diğer yandan Elizabeth'in cenaze törenine katılacak devlet liderlerinin özel araçlarıyla gelmemesi şartı koyulurken protokol kurallarında bazı esneklikler yapıldığı görüldü.
ABD Başkanı Joe Biden, Elizabeth'in cenazesine araç konvoyuyla gelirken, çoğunluğunu Afrika ülkelerinin oluşturduğu liderler ise otobüsle getirildi.