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Başkan Erdoğan'ın katıldığı zirvede Trump sürprizi

İklim Zirvesi'ne katılması beklenmeyen ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Merkezi'ne giriş yaptıktan sonra zirvenin yapıldığı Genel Kurul salonuna girerek kısa süre konuşmaları dinledi. Küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu.

23 Eylül 2019 Pazartesi 19:42
Başkan Erdoğan'ın katıldığı zirvede Trump sürprizi

Birleşmiş Milletler (BM), 66 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdünde bulunduğunu duyurdu. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün dünya liderlerinin katılacağı BM İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Zirvede sadece iklim değişikliği ile mücadele kapsamında somut planlar açıklayacak ülkeler sunum yapacak, taahhütte bulunmayan ülkeler ise zirvede söz hakkı alamayacak.

66 ülkeden hamle

BM, zirve öncesi 66 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdünde bulunduğunu duyurdu.

İklim değişikliğiyle mücadeleye katılan 102 şehir de sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdü verdi.

Dünya Bankası da iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yağmur ormanlarının korunması için 500 milyon dolar yardımda bulunulacağını açıkladı.

BM verilerine göre, birçok ülkenin Paris İklim Anlaşması kapsamında verdiği beyanlar küresel ısınmayı 2030 itibarıyla 1,5 derecenin altında tutmaya yetmiyor. Bu hedefin karşılanabilmesi için 2030'a kadar karbon salınımının yüzde 45 azaltılması, 2050'ye kadar ise sıfıra indirilmesi gerekiyor.

Trump sürprizi

Zirveye katılması beklenmeyen Trump, BM Genel Merkezi'ne giriş yaptıktan sonra İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna girdi ve kısa süre konuşmaları dinledi. Küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu.

Trump, kısa süre salonda kaldıktan sonra ayrıldı.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 19:42
  1. Trump
  2. BM Genel Merkezi
  3. İklim Zirvesi
  4. Paris İklim Anlaşması
  5. Donald Trump

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