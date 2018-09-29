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Erdoğan'ın katılacağı cami açılışına Türkler alınmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı, Köln’de bulunan DİTİB Cami’nin açılışı için, kente gelen binlerce insan polisin almış olduğu bir son dakika kararı nedeniyle açılışa katılamayacak.

29 Eylül 2018 Cumartesi 14:43
Erdoğan'ın katılacağı cami açılışına Türkler alınmıyor

Köln’de bulunan DİTİB Cami’nin açılışı için bu kente gelen binlerce insan polisin almış olduğu bir son dakika önlemi nedeniyle açılışa katılamayacak.

Açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı camiye yakın caddelerde yaklaşık 1 km mesafede barikat kuran polis, açılış için Avrupa’nın çeşitli kentlerinden gelen binlerce Türk’ü tören alanına almıyor.

Polis tarafından açıklanan bu son dakika kararına gerekçe olarak DİTİB’in güvenlik konseptini yeterli düzeyde hazırlamadığı iddia edildi. Bu gelişmeden habersiz olan binlerce Avrupalı Türk çeşitli kentlerden Köln’e akın etti. Tören alanına giremeyen Türkler polis barikatlarının önünde toplanarak, bayraklar ve sloganlar eşliğinde gelişmeleri protesto etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı kapsamında açılışa katılacağı önceden duyurulmuştu. Törene, daha önce 500 kişi yazılı olarak davet edilmişti. Adı listede olan 500 kişinin haricinde kimse açılışa alınmayacak.

Kaynak: Karar

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 14:43
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