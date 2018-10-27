Rahmi Doğan kimdir? Erdoğan’ın kararıyla Hatay Valisi Rahmi Doğan oldu

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 20 ile yeni valiler atandı. Resmi Gazete’ye yayımlanan karara göre, bazı valilerin de görev yeri değişti. Valisi değişen illerden biri de Hatay valiliği oldu. Kars Valisi Rahmi Doğan Hatay valisi oldu. Peki Rahmi Doğan kimdir? Rahmi Doğan nereli ve kaç yaşında? Rahmi Doğan nerede görev yaptı? İşte Hatay Valisi olan Rahmi Doğan biyografisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Diğer 18 ilden 17'sine başka illerden valiler atandı, birine ise merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi değişen 39 ilden 13'ü büyükşehir statüsündekilerden oluşuyor. Kars Valisi Rahmi Doğan Hatay Valiliğine, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu Trabzon Valiliğine getirildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Valiliğine, Rize Valisi Erdoğan Bektaş Zonguldak Valiliğine getirildi. Merkez Valisi Muammer Erol'un ise Yalova Valiliğine ataması gerçekleştirildi.

Rahmi Doğan kimdir?

1969 yılında Sivas’ta doğdu. İlkokulu Danişment İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Sivas İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. Buradan 1991 yılında mezun olan Sayın Valimiz, 1992 yılında Sivas Belediyesi Araştırma Planlama Koordinasyon Müdürlüğünde Memur olarak çalışmaya başladı.1994 yılında Sivas Valiliğinde Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atandı. Valimiz Sayın Rahmi Doğan, adaylık sırasında 8 ay İngiltere’nin Oxford kentinde dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu. Sırasıyla şu görevleri yürüttü:

1992-1994 : Sivas Belediyesi

1994-1995 : Sivas Kaymakam Adayı

1995-1996 : Giresun Piraziz Kaymakam Vekilliği

1997-1999 : Tokat-Başçiftlik Kaymakamı

1999-2001 : Kilis-Elbeyli Kaymakamı-Öncüpınar Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri

2001-2003 : Kilis Vali Yardımcısı

2003-2007 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

2007-2008 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkan V.

2008-2013 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

2013-2014 : İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri

2014-2015 : İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

2015-10.06.2016 : İller İdaresi Genel Müdürü

Rahmi Doğan'ın akademik çalışmaları

C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans eğitimini “Türkiye’de İllerin Yeniden Yapılandırılması ve İl Kuruluşunun Maliyeti” konulu tezi hazırlayarak tamamladı.

Rahmi Doğan'ın yürüttüğü projeler

2004 yılından itibaren Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyum sürecinde İçişleri Bakanlığı adına Proje koordinatörü olarak UN-UNDP-UNİCEF ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde çeşitli Projeler yürüttü. Rutin hizmet içi eğitimler dışında yurt içinde ve yurt dışında birçok toplantı, kurs ve inceleme gezilerine katılmıştır.

Temel Hizmetlerde Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi (UNİCEF)

e-Çağrı (eCall) Projesi (2012-2014): Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilip Türkiye, Bulgaristan, Lüksemburg, Belçika, İspanya ve Danimarka’nın katıldığı proje ile Avrupa genelinde 112 tabanlı araç içi acil çağrı sisteminin kurulması hedeflenmektedir.

112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi (AB Projesi): 2005 yılından itibaren devam etmekte olan 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi 12 ilde tamamlanmış 24 ilde ise bina yapım çalışmaları devam etmektedir. Her yıl 10 ilde projenin tamamlanması öngörülmektedir.

İç Güvenlik Birimlerinim Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi( AB-UNDP): I. Fazı 2010 yılında tamamlanmıştır. Projenin II fazı 2012 yılı Kasım ayında başlamış olup, İç güvenlik birimlerinin sivil makamlar tarafından denetim ve gözetiminin artırılmasını hedeflemektedir.

Birleşmiş Milletler Coğrafi Yer Adları Uzman Grubu Çalışmaları (BM): Türkiye’nin üyesi olduğu 3 Bölgede (Division) ve BM tarafından yapılan bölgesel ve uluslararası toplantılardaki çalışmalara ülke adına katılmak.

Rahmi Doğan, 01 Haziran 2016 tarihli 29729 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/8864 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kars Valiliğine atandı. Sayın Valimiz, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.