Erdoğan'ın ittifak çağrısına Bahçeli'den olumlu cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde MHP ile ittifak iddialarına noktayı koymuş ve "Doğrusu Sayın Bahçeli’nin bu konudaki yaklaşımı tam nedir bilemiyorum. Biz böyle bir noktada bu işe olumlu yaklaşabiliriz" demişti.



Erdoğan'ın açıklamasına cevap MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Milliyet'in haberine göre Bahçeli şöyle konuştu:

"Ülkenin geleceğine yönelik hassasiyetlerimizi pazarlık konusu yapmayız. İstanbul, Ankara ve İzmir'in şer ittifakının eline geçmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir. Kayyum yönetimindeki belediyelerin de PKK'nın siyasi uzantılarında kalması uluslararası arenada sıkıntılı bir mesaj ve görüntü oluşturur."

"SEÇİM ZAMANINDA YAPILMALI"

Bu konuda AK Parti'nin tutumunun belirleyici olacağını vurgulayan Bahçeli, ekonomik krize rağmen seçimin zamanında yapılması gerektiğini kaydetti.