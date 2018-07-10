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Erdoğan'ın ilk ziyaretinden önemli mesajlar: Türkiye için hayati

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Azerbaycan'da, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tek millet, iki devlet anlayışında pekiştiğini ifade etti.

10 Temmuz 2018 Salı 17:01
Erdoğan'ın ilk ziyaretinden önemli mesajlar: Türkiye için hayati

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev  Bakü'de gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 

Aliyev görüşmelerinin ardından Erdoğan'ı 24 Haziran'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri için kutladı ve seçimlerin ardından ilk uluslararası temasını Azerbaycan'a gerçekleştirmesinin, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve dostluğunun sarsılmaz olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

'TÜRKİYE İÇİN HAYATİ'

Erdoğan, enerji alanında ise TANAP projesinin Azerbaycan ve Türkiye için 'hayati' olduğu yorumunu yaptı. Erdoğan bu projeyle Azerbaycan ile Avrupa arasında bağlantı kurulacağına da dikkat çekti.

Erdoğan ise  Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin 'tek millet, iki devlet anlayışında pekiştiğini' belirterek, "Oraya bağlı olarak bugüne kadar bu işi sürdürdük, getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz" dedi.

'İHRACATI ARTAN TÜRKİYE'

Erdoğan,"Savunma sanayisinde ihracatı artıran bir Türkiye var. Bunu kardeş ülkelerle çok daha farklı bir şekilde paylaşalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret hacminin de giderek arttığını vurguladı. Erdoğan hefelerinin mevcut rakamı 2'ye, 3'e katlamak olduğunu da ifade etti.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 17:01
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