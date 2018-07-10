Erdoğan'ın ilk ziyaretinden önemli mesajlar: Türkiye için hayati

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Bakü'de gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Aliyev görüşmelerinin ardından Erdoğan'ı 24 Haziran'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri için kutladı ve seçimlerin ardından ilk uluslararası temasını Azerbaycan'a gerçekleştirmesinin, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve dostluğunun sarsılmaz olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

'TÜRKİYE İÇİN HAYATİ'

Erdoğan, enerji alanında ise TANAP projesinin Azerbaycan ve Türkiye için 'hayati' olduğu yorumunu yaptı. Erdoğan bu projeyle Azerbaycan ile Avrupa arasında bağlantı kurulacağına da dikkat çekti.

Erdoğan ise Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin 'tek millet, iki devlet anlayışında pekiştiğini' belirterek, "Oraya bağlı olarak bugüne kadar bu işi sürdürdük, getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz" dedi.

'İHRACATI ARTAN TÜRKİYE'

Erdoğan,"Savunma sanayisinde ihracatı artıran bir Türkiye var. Bunu kardeş ülkelerle çok daha farklı bir şekilde paylaşalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret hacminin de giderek arttığını vurguladı. Erdoğan hefelerinin mevcut rakamı 2'ye, 3'e katlamak olduğunu da ifade etti.