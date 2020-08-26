Erdoğan’ın iktidardan düşmesini isteyenlere soruyorum

Kendi milletinin ve İslam ümmetinin huzur ve refahı için çalışan, bu uğurda bedel ödemeyi göze alan, dünyadaki mazlum ve mağdurların yardımına koşan, dünya beşten büyüktür diyerek, zalimlere dur diyen lidere, liderlere ve o liderlerin yönettiği ülkeye ve ülkelere, yani İslam ümmetine, Yüce Allah (CC) tarafından yardım edilecekleri vaat edilmektedir.

“Sonra peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız; böylece müminleri kurtarmak bizim üzerimize bir haktır.” (Yunus 103) “ ..Bunun üzerine suç işleyenlerden intikam aldık; ama müminlere yardım etmek üzerimize düşen bir görev oldu.” (Rum 47) “Ey iman edenler! Eğer siz Allah’ın dinine yardım ederseniz, Allah size zafer verir ve ayaklarınızı kaydırmaz.” (Muhammed 7)

Yüce Allah’ın(CC) rızasına uygun bir şekilde, dünyadaki mağdur ve mazlumlara ve ülkemizde muhacir olarak yaşayan insanlara yardım eden Türk milletine ve devletimize Yüce Allah’ın yardımı, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunmasıyla gerçekleşmiştir. “Allah yolunda her ne masraf yaparsanız, mükâfatı size tamamen ödenir, hiç de zarar etmezsiniz.” (Enfal 60) Yüce Mevla’nın yardımını kıskanmak, hafife almak, müslümanım diyen hiçbir insana yakışmaz. Bundan sonraki yardımların nasıl ne şekilde ve ne zaman olacağını yaşayanlarımız görecektir.

AK partisinin ve AK partisine destek veren insanların hedefinde, yaşanabilir bir Türkiye, yeniden Büyük Türkiye ve yeni bir dünya vardır. Hedefi büyük olanın düşmanı da büyük olur. Ülkesi, milleti ve İslam ümmetinin geleceği için hedef belirleyen AK partisine, özelikle Sayın Erdoğan’a düşman olan şer güçlerin, Sayın Erdoğan’a hız verirken, içteki bazı şuursuzların ayak bağı olması, milletimizi ciddi manada üzmektedir. Sayın Erdoğan’a karşı yapılan fütursuz eleştirilere cevap vermek, zaman israfına, irtifa kaybına sebep olacağından, Mevlana’nın söylediği gibi “Söze bakarım söz mü diye, adama bakarım adamı diye” anlayışıyla her söylenen söze, cevap vermekten uzak durulmalıdır.. AK partisinin, Suriye’de Libya’da, Kuzey Irak’ta, Akdeniz’de, Azerbaycan’da, ülke içinde ve ülke dışında teröristlerle verdiği mücadeleyi, ayrıca korona- 19 virüse karşı yaptıkları maddi ve manevi çalışmaları gördükleri halde, kör bir taassupla ve siyasi ihtiraslar uğruna yapılan eleştiriler milli ve yerli değildir.

AK partisini eleştiren bir kısım siyasiler, sözde aydın ve yazarlar, gerçek siyaseti ve eleştiri usulünü ve üslubuna bilmediklerinden, bilerek/ bilmeyerek siyaset kurumunu kirletmekte, eleştirme kavramını saptırmaktadırlar. “Türkiye’nin borç erteleme noktasına geldiğini, alenen iflas ilanında bulunacaklar. Hazine tamtakır borçları ödeyemiyorlar. Böyle bir ortamda Türkiye’nin ekonomik problemlerinin çözüldüğünü söylemek, sadece bir algı operasyonudur” diyorlar.

İyilerini tenzih ederek söylemek gerekirse, sözde milli görüşçüler, sosyal demokratlar, öncelikle oturdukları evlerine, sadece kuş sütü eksik olan sofralarına, giyim ve kuşamlarına bakarak konuşsunlar. Bir eli balda, bir eli kaymakta olan siyasiler, bürokratlar, partiler, cemaatler, tarikatlar kim olurlarsa olsunlar, asgari düzeydeki halk gibi yaşamadıkları sürece, işsizlikten, fukaralıktan, ahlaki değerlerin erozyona uğradığından bahsetmeleri abesle iştigaldir. Söyledikleri gibi yaşamayan sözüm ona bu beyler, maddi ve manevi değerleri istismar ettiklerinden, sözlerinin tesiri olmuyor ve olmayacaktır.

Fakirlikten, ahlaksızlığın artışından şikâyet edenler, sözlerinde samimi iseler zenginliklerini ve aldıkları ballı maaşlarını, istismar ettikleri fakirlere hibe ederek, asgari ücretle geçinmeyi noter huzurda millete ilan etmelidirler. Kur’an ayetlerinin bir kısmını anlatarak vaziyeti kurtarmaya çalışanlar, gerçekten fakirliği, ahlaksızlığı ve fitneyi önleyecek ayetleri topluma anlatmıyorlarsa yaptıkları iş, din istismarından öte toplumun birlik ve beraberliğini bozan, fitnelerin kapısını açan büyük bir ahlaksızlıktır.

Türkiye’nin kalkınmasından çok, Sayın Erdoğan’ın iktidardan düşmesini isteyen siyasileri soruyorum; Amerikalıların Demokrat adayı JEO BİDEN da Sayın Erdoğan’ı bir şekilde devirmekten yana olduğuna göre, sizlerin BİDEN’DAN ne farkınız vardır? Sayın Erdoğan ülkesine karşı faydasız biri olsa idi, BİDEN ve diğer şer güçler Erdoğan’ı devirmeyi düşünürler miydi?

Şahsi ikbal ve menfaatlerinden başka bir şey düşünemeyen korkaklar, vesayetçiler, kıskançlar, harisler ve hasetçiler, bilmelidirler ki bu aziz millet, içteki bir avuç hainin ve dıştaki zalimlerin önünde diz çökmeyecektir. Zalim şer güçlerin, ülkemiz üzerindeki hain planlarını çok iyi bilen milletimizi, hiç bir güç kararından vazgeçirtemeyecektir.

Türkiye’mizin tarihi itibarını yeniden kazanmak için yapılan maddi ve manevi hizmetlere sevinmeyenlerin, yaptıkları millilikten ve yerlilikten uzak açıklamaları sağduyulu milletimizi derinden yaralamıştır. Ayasofya’nın yeniden cami olmasına, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz çıkmasına sevinmeyenleri, milletimiz de sevmiyor ve sevmeyecektir.

Aklı başında olan her bir insan bilir ki, yapılan maddi ve manevi hizmetler, keşfedilen doğalgaz Sayın Erdoğan’ın şahsı ile alakalı olmadığını, milletin huzur ve refahı için yapıldığını arı gibi bilir. Gerçek böyle olduğu halde, yapılan maddi ve manevi hizmetleri sevmemek, susarak kin kusmak, hazımsızlıklarını ilan etmek, keşfedilen doğalgaz için sevinmemenin tek sebebi, Sayın Erdoğan çalışıyor, çalıştıkça Yüce Allah veriyor, millette iktidardan düşürmüyor. Muhalefetin tuttuğu bu yol yanlıştır. Bu yanlıştan acilen dönerek, milli ve yerli politikalar üreterek halkın gönlüne girmeye çalışmalıdırlar.