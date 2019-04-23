0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Yalanları ellerinde patladı! Erdoğan'ın İBB talimatı ortaya çıktı

Başkan Erdoğan’ın İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlediği toplantıda, ‘Ekrem İmamoğlu’nu çalıştırmayın’ dediğini iddia eden sol yayın organlarının haberlerine AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’dan cevap geldi.

23 Nisan 2019 Salı 07:15
Yalanları ellerinde patladı! Erdoğan'ın İBB talimatı ortaya çıktı

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde basına kapalı olarak düzenlenen toplantıda 'Erdoğan, İmamoğlu'nu çalıştırmayın talimatı verdi.' şeklinde haberler yapan yayın organlarını yalanladı. Çamlı,  yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ekrem İmamoğlu'nu çalıştırmayın' diye bir ifade kullanmadı. Tam aksine yaşanan bu siyasi çatışma ortamında millete hizmetin aksamaması hususunda talimatlar verdi." dedi.

Erdoğan talimatı verdi

CHP'nin İstanbul'u HDP'nin desteği ile kazandığını vurgulayan Çamlı, "Biz Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u, sırtını dağa yaslayanların desteği ile kazandığını çok iyi biliyoruz. HDP, seçimleri kazanan İmamoğlu'ndan bu desteğin bedelini tahsil edecek." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki tecrübelerini partililerle paylaştığını ifade eden Çamlı, "Söz konusu toplantıda belediye imkanlarının suistimal edilmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu." dedi.


Hizmet odaklı dürüst muhalefet

"Biz millete hizmet noktasında çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi devam edeceğiz" diyen Çamlı, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan, kaybettiğimiz belediyelerde milletin yararına olan işlerde çalışarak destek olun talimatını aldık" ifadelerini kullandı.

"CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun millete verdiği sözlerin de takipçisi olacağız." ifadelerini kullanan Çamlı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dürüst bir şekilde muhalefet ederek, hizmetleri kilitlemek noktasında değil, hizmet odaklı çalışacağız." dedi.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 07:13
  1. İstanbul
  2. AK PARTİ
  3. Erdoğan
  4. İBB
  5. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbe girişiminin ilk saatlerindeki kayıtlar ortaya çıktı
    1. Darbe girişiminin ilk saatlerindeki..
    2. 23.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    3. BAE ajanlarının kirli bağlantıları..
    4. Geçim derdine düşen Romanlar:..
    5. Erzincan’da gençlerden köy okuluna..
    6. Okul koridorundan floor curling..
    7. Çorum’da iki tır çarpıştı: 1 ölü
    8. Kapadokya’da balonlar 23 Nisan için..
    9. Erdoğan'ın İBB talimatı ortaya çıktı
    10. Meksika'da 5,4 büyüklüğünde deprem
    11. Nijerya'da kızamık salgını! 17 çocuk..
    12. Kağıthane'de 5 katlı binanın yıkım..
    13. Düzce'de şüpheli ölüm
    14. Kamyon ile otomobil şarampole uçtu: 1..
    15. Belediye Başkanı Bekir Aksun’dan 23..
    16. Tarihi operasyonda 10 kişi tutuklandı
    17. Kağıthane’deki enkaz gün ağarınca..
    18. Sri Lanka’daki terör saldırılarında..
    19. Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya..
    20. Bakan Kurum'dan çağrı: Kriz masasına..
    21. Vahim tablo açıklandı: Her on çocuktan..
    22. Rus yetkili duyurdu! İlk S-400..
    23. Böyle geldi dehşet saçtı... O anlar..
    24. Yok artık! Amaçlarını duyunca çok..
    25. Katliam gibi yangın! Cansız..
    26. Gözler YSK'da... AK Parti temsilcisi:..
    27. Muğla'da korkutan deprem
    28. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    29. Kağıthane’de yıkım çalışmaları..
    30. Kağıthane'de çöken bina
    Gündemi sarsacak açıklama! İşte yeni partinin arkasındaki ülkeler
    Gündemi sarsacak açıklama! İşte yeni partinin arkasındaki ülkeler
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı