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Hükümetin 'müftü' kararına Yunan basının yorumu: Erdoğan'ın hatrı için!

Yunan hükümeti, İskeçe ve Gümülcine'de atanmış müftülerin emekliliğe sevk edilmesi için yasal düzenleme hazırladı. Yunan basını, Çipras'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatrı için böyle bir adım attığını yazdı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:43
Hükümetin 'müftü' kararına Yunan basının yorumu: Erdoğan'ın hatrı için!

Yunanistan’da hükümetin, Batı Trakya’da, İskeçe ve Gümülcine'de atanmış müftülerin zorunlu olarak emekliliğe sevk edilmesi için yasal düzenleme hazırladığı bildirildi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın talimatıyla Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve bugün meclise getirilen düzenlemede, Gümülcine Müftüsü Cemali Meço ve İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Şinikoğlu’nun yaş itibariyle zorunlu olarak emekliye ayrılmaları öngörülüyor.

Söz konusu düzenleme yasalaşırsa, 81 yaşındaki Meço ile 78 yaşındaki Şinikoğlu 2 ay içerisinde emekliliye sevk edilecek. Yunanistan’da uygulanan yasal prosedüre göre, hükümet boşalan Gümülcine ve İskeçe’deki müftülük makamlarına geçici olarak "müftü naibi" atayacak.

Yunan medyası daha önce Meço ve Şinikoğlu’nun, Eğitim Bakanı Kostas Gavroğlu tarafından Atina’ya çağrılarak istifa etmelerinin istendiği ancak müftülerin, 2022’ye kadar görevde kalmaları konusunda kararname bulunduğunu ileri sürerek istifa etmeyi reddettiklerini ileri sürmüştü.

BATI TRAKYA'DA MÜFTÜ ATANMASI SORUNU

Yunan basınında çıkan haberlerde hükümetin, Atina’da yangın faciasının yaşandığı dönemde böyle bir karar almasının kafalarda soru işaretleri yarattığı ifade edilirken, Başbakan Çipras’ın,"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hatırı için böyle bir harekette bulunduğu" değerlendirmesi yapıldı.

Haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Batı Trakya’da müftülerin atanması uygulamasına son verilerek, Müslüman cemaat tarafından seçimle belirlenmesini istediği vurgulandı.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 09:43
  1. Yunanistan
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