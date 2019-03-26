Başkan Erdoğan’ın gençlik hayali kısa film yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla partisi adına, kendisinin seslendirdiği ve kendi hayatından kesitler sunan bir kısa film paylaştı.

"O kitaplar hâlâ baş köşede"

Erdoğan, paylaştığı görüntüde “Bu benim hikayem. Çocukluğumun ilk hayali, almak için haftalarca uğraştığım o 8 ciltli kitabın hikayesi bu. Ne zaman o kitaplara baksam, kütüphane hayali kuran o çocuğu hatırlıyorum. Şimdiki kütüphanemde, o kitaplar hâlâ baş köşede durur. Sayfalarını açınca çocukluğum kokar, annem kokar. Dedim ki kendi kendime, ‘İnsan hayal ettiği müddetçe insan.’” dedi.

"Çocuklar, kitaplarınız ve hayalleriniz olsun"

Erdoğan, yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti:

"İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun. Kütüphaneler Haftamız kutlu olsun."