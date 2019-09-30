Türkiye, Pakistan ve Malezya ortak TV kanalı kuruyor!

Malezya basınına konuşan Başbakan Mahathir Muhammed, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile yaptığı üçlü görüşmede alınan ortak televizyon kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahathir, "İslam hakkında yapılan haberlerin çoğunun doğru olmadığı ve İslam'ın öğretilerini yansıtmadığı kanısına vardık. Müslümanlar terörist olarak etiketleniyor ve dünya, İslam dininin şiddetle bağlantısı olmamasına rağmen bunları kabul ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu durum karşısında İslam karşıtlığıyla mücadele etme kararı aldıklarını vurgulayan Mahathir, "Dinimizin terörü desteklediğine yönelik ithamlar yapılmaması için İslam'ın ne olduğunu izah etmek üzere çaba sarf etmek gerektiğini düşündük" şeklinde konuştu.

Mahathir, söz konusu projenin üç ülkenin iletişim ve enformasyon birimleri öncülüğünde başlayacağının altını çizerek, televizyon kanalına ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Sosyal medyadan paylaştı

Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak iki mesaj yazdı. İngilizce ve Urduca yazılan mesajda, üç ülkenin ortaklaşa kuracağı televizyon kanalının BBC gibi yayın yapacağını yazdı. Han mesajında, "Müslüman meselelerinin altını çizmenin yanı sıra İslamofobiyle de mücadele edecek bir BBC tipi İngilizce TV kanalı kurmaya karar verdik" dedi.

Erdoğan, Mahathir ve Han, BM Genel Kurulu kapsamında geçen hafta New York'ta bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından Pakistan Başbakanı Han, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Üç ülke olarak ortaklaşa, İslamofobinin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek için İngilizce dilinde bir kanal kurma kararı aldık." ifadeleriyle ortak televizyon kanalı kurulacağını duyurmuştu.