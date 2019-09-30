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Türkiye, Pakistan ve Malezya ortak TV kanalı kuruyor!

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin Türkiye ve Malezya ile İslam karşıtlığıyla mücadele etmek için İngilizce dilinde ortak bir televizyon kanalı kurma kararını sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak duyurdu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:40
Türkiye, Pakistan ve Malezya ortak TV kanalı kuruyor!

Malezya basınına konuşan Başbakan Mahathir Muhammed, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile yaptığı üçlü görüşmede alınan ortak televizyon kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahathir, "İslam hakkında yapılan haberlerin çoğunun doğru olmadığı ve İslam'ın öğretilerini yansıtmadığı kanısına vardık. Müslümanlar terörist olarak etiketleniyor ve dünya, İslam dininin şiddetle bağlantısı olmamasına rağmen bunları kabul ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu durum karşısında İslam karşıtlığıyla mücadele etme kararı aldıklarını vurgulayan Mahathir, "Dinimizin terörü desteklediğine yönelik ithamlar yapılmaması için İslam'ın ne olduğunu izah etmek üzere çaba sarf etmek gerektiğini düşündük" şeklinde konuştu.

Mahathir, söz konusu projenin üç ülkenin iletişim ve enformasyon birimleri öncülüğünde başlayacağının altını çizerek, televizyon kanalına ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Sosyal medyadan paylaştı

Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak iki mesaj yazdı. İngilizce ve Urduca yazılan mesajda, üç ülkenin ortaklaşa kuracağı televizyon kanalının BBC gibi yayın yapacağını yazdı. Han mesajında, "Müslüman meselelerinin altını çizmenin yanı sıra İslamofobiyle de mücadele edecek bir BBC tipi İngilizce TV kanalı kurmaya karar verdik" dedi.

Erdoğan, Mahathir ve Han, BM Genel Kurulu kapsamında geçen hafta New York'ta bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından Pakistan Başbakanı Han, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Üç ülke olarak ortaklaşa, İslamofobinin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek için İngilizce dilinde bir kanal kurma kararı aldık." ifadeleriyle ortak televizyon kanalı kurulacağını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 11:40
  1. Malezya
  2. Mahathir Muhammed
  3. Birleşmiş Milletler (BM)
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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  • AMİN SONSUZAMİN ATIĞINIZ HERADIM İSLAMIN YAŞANMASINAŞUURLU MÜSLÜMANIN ARTMASINA VESİLEOLUR İNŞALLAH AMİN AMİN AMİN AMİN SONSUZAMİN ATIĞINIZ HERADIM İSLAMIN YAŞANMASINAŞUURLU MÜSLÜMANIN ARTMASINA VESİLEOLUR İNŞALLAH AMİN AMİN AMİN 7 dk önce
    ALLAH CC BİRLİĞİNİZİ DAİM KILSIN KATRİLYONLARCA MAŞLLAH ŞU MUAREM AYI HÜRMETİNE MAZLUMUN YETİMİN BİR DAMLA SUYA MUHTACIN MERHAMETLİLERİN HÜRMETİNE AMİN
  • AbdullahAbdullah31 dk önce
    Daha yeni Pakistan başkanı tehdit etti, kan gölüne çeviririz ortalığı dedi. Malezya başkanı İsrail'i yoketmeden rahat bulamayız dedi. Bunların barışla alakası yok, bunlar savaş, kan olmadan rahat edemeyen adamlar. Kuracakları kanal da El Kaideye, DAEŞe üye toplar sadece.

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