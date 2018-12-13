Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusuna operasyon" açıklaması

ŞANLIURFA (AA) - Suriye Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekata birkaç gün içerisinde başlanacağını" açıklamasına ilişkin, YPG/PKK terör örgütü tarafından işgal edilen topraklarına geri dönmek için Türkiye'den bölgeye acil müdahale beklediklerini bildirdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK tarafından tehcir edilen Arap, Türkmen ve Kürtler'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YPG/PKK'nın bulunduğu bölgelere yönelik harekat yapılacağını açıklamasını sevinçle karşılandığı belirtildi.

Olası operasyonun terk etmek zorunda kaldıkları evlerine dönmek için bir "umut" olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Binlerce masum insanı vatanlarından ayıran, evlerini ve köylerini yakan, çocukları zorla savaştıran, topraklarımıza esrar ekip satan terör örgütü YPG/PKK saymakla bitmeyen ihlaller yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Kendi topraklarımıza geri dönmek ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın paralı teröristlerini temizlemesi için Türkiye'den acil müdahale etmesini rica ediyoruz. Türkiye daha önceki operasyonlarında başarılı olmuştu, bu operasyonda da başarılı olacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör konusundaki hassasiyetini takdirle karşılıyoruz. Suriyeliler olarak her zaman Türkiye'nin yanında olduk, bu operasyonda da yanında olacağız. Türk ordusunun işgalci terör örgütü YPG/PKK'yı topraklarımızdan temizleyeceğine ve evlerimize geri döneceğimize inanıyoruz."