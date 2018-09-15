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Başkan Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 gün içinde dövizle yapılan anlaşmaların liraya dönmesi yönündeki kararıyla ilgili tuhaf bir yorumda bulunarak "Bu, Türk futbolunun kalitesini artıracak veya öz kaynağından sporcu yetiştirilmesine vesile olacak bir şey değil. Tamamen ekonomik bir karar." dedi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 01:34
Başkan Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaten ekonomik bir amacı olan döviz kararıyla ilgili tuhaf bir açıklama yaptı.

"FUTBOLUN KALİTESİNİ ARTIRACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Ülker Stadı'nda yapılan "Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu" sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, döviz kararıyla ilgili soru üzerine, "Türk futbolunu etkileyeceği birçok unsur var. Bu, Türk futbolunun kalitesini artıracak veya öz kaynağından sporcu yetiştirilmesine vesile olacak bir şey değil. Tamamen ekonomik bir karar. İlerleyen zamanlarda hep beraber bu konuyu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kararı dün öğrendiklerini ve çok yeni bir unsur olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"YERLEŞİK DENİLDİĞİ ZAMAN, YABANCI FUTBOLCULARI KAPSAMIYOR"

"Mevzuatta 'Türkiye'de yerleşik' ifadesi yer alıyor. Futbolcularımız da bu tanıma giriyor. 30 gün içinde dövizle yapılan anlaşmaların liraya dönmesi emrediliyor. Futbolcuları kapsadığını düşünüyorum ama mevzuatla ilgili uzman arkadaşlarımın incelemesinden sonra konuşmamız daha doğru olur. İlk okuyuşta 'Türkiye'de yerleşik' dendiği zaman Türk futbolcuları kapsıyor, yabancı futbolcuları kapsamıyor."

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 01:34
  1. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
  2. Fenerbahçe
  3. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. futbolcular için döviz kararı

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