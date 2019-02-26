0553 313 94 23

Erdoğan’ın doğum günü MHP seçim bürosunda pastayla kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 65’inci doğum günü Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde MHP seçim iletişim merkezinde pasta kesilerek kutlandı.

26 Şubat 2019 Salı 20:54
Erdoğan’ın doğum günü MHP seçim bürosunda pastayla kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 65’inci doğum günü Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde MHP seçim iletişim merkezinde pasta kesilerek kutlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yapılan kutlamaya MHP Kadirli Belediye Başkanı ve aynı zamanda MHP-AK Parti Cumhur İttifakı adayı Dr. Ömer Tarhan, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ile Belediye ve İl Genel Meclis üyesi adaylarıyla partililer katıldı. Üzerinde “İyi ki doğdun Reis” yazılı doğum günü pastasını Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve MHP Kadirli Belediye Başkanı Dr.Ömer Tarhan beraber kestiler. Cenabı Allah sağlıklı uzun ömürler versin diyen Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün doğum günü. Allah uzun ömürler versin. Ülkemizi her türlü kötülüklerden korusun” dedi.


AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise, “Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum günü. Bu münasebetle Kadirli Cumhur ittifakı seçim bürosunda bugün bir araya geldik. Ben sayın Cumhurbaşkanımıza Allah’tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Ülkemizin birliği için beraberliği için can siper hane şekilde gece gündüz çalışıyor. Cumhur ittifakının ilimize ve Kadirli ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız ülkemizin birliğimizin ve beraberliğimizin sigortası olduğunu düşünüyorum. Allah ona sağlıklı daha nice ömürler versin” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 20:54
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk ve İngiliz üniversitelerinin temsilcileri Londra'da buluştu
    1. Türk ve İngiliz üniversitelerinin..
    2. CHP-İYİ Parti ittifakının ortak miting..
    3. Dilde yara neden olur? Dil yarası..
    4. İsrail'e yaptırımda bulunan İrlanda’ya..
    5. Erzurumspor, Galatasaray maçı..
    6. Bodrum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın..
    7. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    8. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    9. "AK Parti tüm Anadolu’yu kucaklayan..
    10. Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü
    11. Balıkçının ağına bakın neler takıldı!..
    12. Yüksekova’da kar yağışı
    13. " 'Sizin yeriniz burası değil! İran'a..
    14. "Yemen'i tahrip edenler sorumluluğu..
    15. "Yunus Emre Ödül Töreni"
    16. "Bangsamoro Geçiş İdaresinin göreve..
    17. Cezayir devlet radyosu..
    18. Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0..
    19. Dışişleri Bakanlığı: “Filipinler’in..
    20. Pakistan Dışişleri Bakanı ABD’li..
    21. Parçalanan traktörden sağ kurtuldu
    22. Karabük’te yeni bekçiler göreve hazır
    23. Erdoğan’ın doğum günü MHP seçim..
    24. Galatasaray Hatay’a ulaştı
    25. ASELSAN'dan 2018'de 2,3 milyar lira..
    26. Galatasaray kafilesi, Hatay'a geldi
    27. Dekanlardan darbeci Sisi'nin zulümleri..
    28. Gaziosmanpaşa’da korkutan çatı yangını
    29. Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0..
    30. Şahin’e esnaflardan sıcak ilgi
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!