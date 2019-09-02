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Erdoğan Türkiye'ye davet etmişti! Ülkenin başbakanı kararını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye davet ettiği Çekya Başbakanı Andrej Babis, bugün Ankara'ya gelecek.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:45
Erdoğan Türkiye'ye davet etmişti! Ülkenin başbakanı kararını verdi

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın daveti üzerine Çekya Başbakanı Babis, bugün Ankara'da olacak ve 4 Eylül Çarşamba gününe kadar çeşitli görüşmelerde bulunacak.

İkili ilişkiler gözden geçirilecek

Görüşmelerde, Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Konuk Başbakan'ın, Ankara'daki programının ardından İstanbul'da da çeşitli temaslarda bulunması, Türkiye-Çekya İş Konseyi tarafından düzenlenecek forumun açılışına katılması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:45
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Çekya Başbakanı Andrej Babis
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. İletişim Başkanlığı
  6. Türkiye-Çekya İş Konseyi

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