"Erdoğan'ın çıkışından cesaret buldular"

AK Parti Karabük Teşkilatı'nın bayramlaşma programında konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi eski BaşkanıMehmet Ali Şahin, önemli açıklamalarda bulundu

24 Haziran'da çok önemli bir seçim yaşandığını belirten Şahin, "İlk turda genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerek inanıyorum ki cumhuriyet tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini dönmüş olduk. Karabüklü hemşehrilerimizin Cumhurbaşkanımızın seçiminde göstermiş oldukları destek her şeyin üzerindedir. Yüzde 65'i aşan oranda destek verdiler. Siz kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"ARTIK EL PENÇE DİVAN DURAN YÖNETİCİLER YOK"

İki ay içerisinde birilerinin Türkiye'ye finans krizi yaşattığını ve halen etkilerinin devam ettiğini ifade eden Şahin, "Adı Brunson olan bu papaz yeni mi tutuklandı? İki aya yakın süredir İzmir'de Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor ve tutukluydu. ABD'de hiç kimse sokakta 'Türkiye'de Brunson adında bir papaz yaşıyormuş, cezaevinde tutukluymuş' gibi düşüncesi yoktu. Birdenbire ABD Başkanı Trump bu konuyu gündeme getirdi. ABD'de Türk vatandaşı olup da tutuklu olan yok mu? Var. Yargılandı hüküm de giydi henüz kesinleşmedi. Biz istediğimiz de siz verdiniz mi? Bizde yargı var, hukuk devleti var, dediniz. Bize gelince bizde yargı yok mu? Bizdeki yargı değil mi? Sizdeki hukuk devleti de bizdeki guguk devleti mi? Yarın akşam 18.00'a kadar bu adamı bize vereceksiniz, vermezseniz size gösteririz, dediler. Bu kabadayılıktır, kovboyluktur, bu twiit kabadayılığıdır. Bunların karşısında emriniz olur mu, diyecektik. Artık öyle bir Türkiye yok. Dışarıdan gelen bu tür talepler karşısında el pençe divan duran yöneticiler yok artık. Misliyle cevap veren, bizde yargı var, yargının kararını herkes bekleyecek diyen bir yönetim var" diye konuştu.

"TRUMP, EVANJELİST SEÇMENİN OYUNU ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Bir yıl öncesinde Federal Almanya'da Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı olduğunu hatırlatan Şahin, şunları söyledi: "Hollanda'da, Avusturya'da AK Parti karşıtlığı, Erdoğan düşmanlığı hat safhadaydı. Çünkü seçimler vardı. Şimdi de ABD'de Kasım ayında ara seçimler var. Bu Rahip Brunson evanjelist. ABD'nin en büyük kilisesi evanjelist kilisesidir. ABD'de yaşayan Hristiyanların yüzde 50'ye yakını da bu mezheptendir. Dolayısı ile siyasi olarak son derece sıkışık durumda olan Trump ve partisi acaba bu rahibi ABD'ye getirip bu evanjelist kesimin oyunu alıp seçimlerde bir başarı yakalayabilir miyim? Amaçları bu."

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ÇIKIŞINDAN CESARET BULDULAR"

Şahin, Rahip Brunson olayında 15 Temmuz'daki gibi Türk milletinin yeniden kenetlediğini söyleyerek, "Bu tehdit ve baskılara karşı devletinin hükümetinin yanında yer aldı. Elinde dövizi olan gitti bozdurdu. Bu tehditlere, aşağılamalara maruz kalacak millet ve devlet değiliz dedik. Bizi yeniden birleştirdi. ABD ile sorun yaşayan onun baskı ve tehditlerinden yılmış olan ama ses çıkaramayan bir çok ülke kimi yüksek kimi alçak sesle Türkiye'nin yanında yer aldığını açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çıkışından bazı ülkeler cesaret buldular" ifadelerini kullandı.

Şahin konuşmasının sonuna doğru, ABD'nin ekonomik baskılarına karşıRecep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu ifade eden bir karikatürü bayramlaşmaya gelen partililere ve vatandaşlara gösterdi.