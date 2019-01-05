0553 313 94 23

Erdoğan'ın cevabına verdiği karşılık salondakileri güldürdü

İzmir'de Tutku Yalçın isimli genç kız, "Polis ağabeylerinin de 3600'ünü yap artık" diye istekte bulununca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Sen söyledikten sonra tamam" cevabını verdi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 18:46
Erdoğan'ın cevabına verdiği karşılık salondakileri güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'deki aday tanıtım programına katılan Tutku Yalçın isimli vatandaş, "Şu polis ağabeylerinin de 3600'ünü yap artık. Herkese yapıyorsun polis ağabeylerin neden 3600'ünü yapmıyorsun" dedi. Erdoğan ise "Sen söyledikten sonra tamam ya" karşılığını verdi.

Yalçın'ın "100 günlük programında yokmuş ama" demesi salondakileri güldürdü.

Sevgi gösterisinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, aday tanıtım programının bitiminin ardından salondan ayrılacağı sırada Tutku Yalçın isimli bir vatandaşla sohbet etti. Yalçın, "Senin için ölürüm 3 gündür buradayım. Senin için odanı hazırladık. Babamıza ölürüm ben, benim babam bir tane. Şimdi senin yanına Manisa'ya geleceğim. Orada 2 tane açılışın var ya ben de oraya geleceğim" dedi.

Erdoğan'ın cevabına verdiği karşılık salondakileri güldürdü

Yalçın, "Şu polis ağabeylerinin de 3600'ünü yap artık. Herkese yapıyorsun polis ağabeylerin neden 3600'ünü yapmıyorsun" ifadelerini kullandı. Erdoğan ise "Sen söyledikten sonra tamam ya" karşılığını verdi. Yalçın'ın "100 günlük programında yokmuş ama" diye konuşması salonda gülüşmelere neden oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 18:46
  1. AK Parti
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Tayyip Erdoğan
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. İzmir
  7. Manisa
  8. Recep Tayyip

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz turist muz bahçesinde ölü bulundu
    1. İngiliz turist muz bahçesinde ölü..
    2. Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar..
    3. Belçika'da dondurucu soğukta denize..
    4. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel..
    5. Diriliş Ertuğrul'un o sahneleri, bakın..
    6. Park halindeki otomobil yandı
    7. JAK timlerinden "Sarıkamış şehitleri"..
    8. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    9. Jimmy Durmaz'a ırkçı saldırıya para..
    10. Tekneye gitmek için bindiği botta ölü..
    11. "Biri yine beni mi anıyor ne?”
    12. Vefatının 44. yıl dönümünde Arif Nihat..
    13. Erkek tarafı kız evini bastı! Çatışma..
    14. Karaciğer yetmezliğinin genel tedavisi
    15. Bunalıma giren genç kız, karnına makas..
    16. PepsiCo'dan Manisa'ya yeni fabrika
    17. Hollanda'da "sarı yelekliler" hükümeti..
    18. Yanlış adres katil yaptı: 1 ölü, 2..
    19. MHP Genel Merkezi izin vermedi! MHP'li..
    20. Boynuna plastik poşet takılan kaz..
    "Mansur Yavaş AK Parti'nin anketlerinde bile önde" iddiası
    "Mansur Yavaş AK Parti'nin anketlerinde bile önde" iddiası
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi