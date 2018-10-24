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Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı açıklamaları Amerika medyasında

Erdoğan'ın, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili dünkü grup toplantısında yaptığı açıklamalar Amerika basınında geniş yer aldı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 08:17
Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı açıklamaları Amerika medyasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklama ABD medyasında geniş yer buldu.

Kaşıkçı'nın yazarları arasında bulunduğu Washington Post gazetesi, ana sayfasında, Erdoğan'ın konuşmasına geniş bölüm ayırarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin planlı olduğunu söyledi ve Suudi şüphelilerin iadesini istedi" başlığını kullandı. 

ARBEDEDE ÖLDÜĞÜ YALANLANDI
Haberde, "Erdoğan'ın konuşması, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın konsoloslukta çıkan bir arbede sonucu öldüğü açıklamasını yalanladı." değerlendirmesinde bulunuldu. 

''ULUSLARARASI COŞKU UYANDIRDI''
New York Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını, "Erdoğan, Suudilerin Kaşıkçı'nın Türkiye'de öldürülmesini planladığını söyledi." başlığıyla verdi. Gazete, "Erdoğan'ın bu davanın peşini bırakmaya niyeti olmadığını gösteren bu konuşma, uluslararası bir coşku uyandırdı." ifadesi kullanıldı. 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 08:17
  1. recep tayyip erdoğan
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