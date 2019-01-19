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Erdoğan'ın bizzat söyledi! Mahruze Teyze de süresiz nafaka mağduru çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’na söylediği sözlerle bir anda gündem olan Mahruze Teyze'yi telefonla arayarak sohbet etti.

19 Ocak 2019 Cumartesi 00:59
Erdoğan'ın bizzat söyledi! Mahruze Teyze de süresiz nafaka mağduru çıktı!

Sultanbeyli’de yaşayan 60 yaşındaki Mahruze Keleş, pazarda dolaşırken kendisinden oy isteyen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na söylediği sözlerle bir anda gündem oldu. Yaşanan diyaloğun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahruze teyzeyi telefonla arayarak sohbet etti. Erdoğan’ın sesini duyan Mahruze teyzenin mutluluğu gözlerine yansırken yaşadığı mağduriyetini Cumhurbaşkanına iletti. Oğlunun 3 aylık bir evlilikten sonra 10 yıldır nafaka ödediğini söyleyen Mahruze Teyze'nin "Mahsus nafaka almak için erkekleri mahvediyorlar" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Doğru söylüyorsun" cevabını verdi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 00:59
  1. İstanbul
  2. Mahruze Keleş
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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